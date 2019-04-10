楊丞琳35歲新動向曝光！　親自規畫活動「等了5年」

記者關韶文／台北報導

「全能天后」楊丞琳（Rainie）好事成雙，繼重啟《青春住了誰》世界巡演，更貼心再加碼，舉辦生日會和歌迷一同慶生，楊丞琳笑說，「掐指一算，已經有5年沒有辦生日會了，期待假藉慶生之名，行與粉絲同歡之實！」

為了這場生日會，楊丞琳親自與團隊開會，想讓歌迷驚喜連連，她已確定演唱5首歌，但「鬆口」可加碼，「看歌迷熱烈的程度，我可以唱到8首歌啦！」此外，丞琳慶生會還「造反」，大方的她準備很多精美禮物，倒過來由壽星送禮給來祝壽的大家，相當有趣！

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▲▼楊丞琳將舉辦35歲生日會。（圖／樹與天空工作室提供）

最有意義的是，丞琳宣布將把門票收入的一半，悉數捐給「流浪動物之家」，聚會又可以做善事，至於被問到為何生日會叫「LRF」？網友議論紛紛各種排列組合，密碼今也終於公開解鎖，原來「LRF」是「Love Rainie Forever」的縮寫。

▲▼楊丞琳準備不少驚喜禮物送給粉絲。（圖／樹與天空工作室提供）

《＃LRF 35歲生日音樂會》將於6月1日舉辦，最新釋出的主視覺海報中，楊丞琳被紅心氣球團團包圍，一席簡單白衫、隨意頭上紮起一個髻，露出幸福、陽光的笑容，依舊是粉絲心目中最有親和力的楊丞琳，「這次的生日會真的是非常用心，開了好多次的會，也想了好多可以跟在場每一個人玩得好盡興的遊戲！」