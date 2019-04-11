愛紗前夫神隱2月首現身　周洺甫「留落腮鬍」海邊撿垃圾

記者林奕如／台北報導

愛紗和周洺甫2月簽字離婚，外傳是她發現他和一名女友人有曖昧，一問之下坦承出軌，她近期積極跑活動復出，他則是神隱2個月後首度現身，揪凱渥師弟妹一起淨灘，他說：「一起做有意義的活動，有種青春的感覺。」

▲愛紗前夫周洺甫神隱2個月現身。（圖／凱渥提供）

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身為發起人的周洺甫，本身就喜歡前往海邊游泳及衝浪，為美好的夏天就要到來，趁著天氣還沒變熱，要趕緊將海岸整理乾淨；他表示，之前前往海邊遊玩的時候，就會隨手撿起丟在岸邊的垃圾，這次眾人在海岸邊一起撿垃圾，還看到被魚網纏繞死在岸邊的河豚，感觸很深，而且海岸線的垃圾眾多，有種撿也撿不完的感覺，短時間便撿了近200公斤的垃圾，也讓大家苦笑說撿垃圾比健身還累。

▲愛紗前夫周洺甫神隱2個月現身，帶師弟妹們淨灘 。（圖／凱渥提供）

剛拍完《罪夢者》正在休息階段的周洺甫，才帶著家人去東南亞國家度假回來，他說自己趁著現在空檔時間，會騎腳踏車到處走走，也會去參與一些表演相關的課程充實自己，現在對他最重要的就是好好生活多陪伴家人，期待下一個工作挑戰的到來。

名模群徐立期、陳俞彤、吳逸忞、陳可軒、林嘉威、黃曦彥、周家漢、孫君實、李純凱、南曦、鄭百成、李侑儒等，一同前往基隆外木山淨灘。活動才剛開始，忙著拍攝電視電影《綠蝴蝶》也不忘來淨灘的李純凱卻突然流鼻血，他自己笑說可能太久沒做善事，一時身體無法適應。

▲愛紗前夫周洺甫神隱2個月現身，帶師弟妹們淨灘 。（圖／凱渥提供）

本身就有淨灘經驗的周家漢，先前便在朋友邀請下前往其他海岸撿過垃圾，對他來說一群人去淨灘，這種大家一起做好事的感覺讓他很開心，剛好最近遇到有些不順心的事情，他透過為地球清垃圾的方式，也將心裡的垃圾一起打掃乾淨；而李侑儒、陳宥翔、林嘉威、吳逸忞，陸續透過教會及學校社團參與過淨灘，每當看到海岸線滿滿的垃圾時，總是覺得很無力，因為這些垃圾幾乎都是人為製造，像是陳宥翔在白沙灣淨灘時，還曾經撿過假人模特兒，這次也撿到許多鞋子和酒瓶，決定愛護地球從自己開始做起，減少購買一次性的產品並做好垃圾的分類。

陳可軒、陳俞彤、徐立期等人有環保意識，本身就會自備環保用品，除了餐具連吸管都有，覺得一個小舉動可以減少許多的環境破壞；而本身就參加很多公益活動的黃曦彥和鄭百成，將關愛從老人、小孩、流浪動物到今天淨灘，希望透過將大地打掃乾淨，不但自己看了舒服，也為了社會盡一份心力。