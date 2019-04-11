楊謹華只穿緊身衣火辣！　謝佳見：來量妳的水蜜桃

記者林奕如／台北報導

黃健瑋在台視、八大戲劇台《我是顧家男》一場幻想戲，浮現女友楊謹華和前男友謝佳見親密量身材的畫面，楊謹華曲線畢露，謝佳見拿布尺繞著對方胸部量尺寸，還甜笑：「來量妳的水蜜桃！」由於台詞跟肢體互動挑逗又曖昧，楊謹華坦承當下：「真的是有小害羞。」

▲謝佳見拿尺量楊謹華胸圍：「來量妳的水蜜桃。」（圖／八大提供）

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該劇角色黃健瑋突破重重關卡，終於讓女友楊謹華的虎媽葛蕾退讓成全婚事，她開心邀前男友謝佳見幫忙設計婚紗。但籌備過程中，黃健瑋被豬隊友阿達等人，在旁加油添醋，害得他開始胡思亂想。

這場幻想戲中，導演北村豐晴指導謝佳見如何量胸部，導演拿著布尺在謝佳見胸部上遊移，又站在他背後繞過來量，故意碰他敏感部位，謝佳見忍不住大叫：「這不可以播吧！」導演開玩笑表示，這就是幻想啊。

▲謝佳見、楊謹華合拍幻想戲。（圖／八大提供）

正式上場時，謝佳見面對楊謹華擺動身體，拿著尺在女方上半身量來量去，還親呼形容像「水蜜桃」、「尺寸剛剛好」，楊謹華則笑著回應「壞壞」、「沒有變成大蜜桃喔？」現場兩人對話愈來愈害羞，最後露出尷尬的笑容要導演趕快喊卡。

楊謹華回想這場量身材的橋段，由於要換上貼身衣物拍攝，事前防護措施是「能貼都已貼好、貼滿。」她跟謝佳見很熟是不會尷尬，「不過真的是有小害羞啦。」他們就盡力配合導演的喜劇節奏呈現。