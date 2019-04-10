ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王家梁胸肌撐爆和服　首見東京櫻吹雪：美極了！

記者林奕如／台北報導

男星王家梁（Edison）高大英挺，陽光帥氣的外型，被東京伊勢丹MEN’S、三越百貨一眼相中，挑大樑擔任觀光大使，上週赴東京工作，適逢櫻花滿開，在主辦方安排下前往新宿御苑，當天天氣相當好，他生平首見「櫻吹雪」，看到淡粉櫻花隨風飄揚，不禁大呼：「真是美極了！」

▲王家梁被東京「伊勢丹男裝百貨」、「三越百貨」一眼相中，挑大樑擔任觀光大使。（圖／日昇正亮娛樂 x Fun Japan Taiwan提供）

▲王家梁被東京「伊勢丹男裝百貨」、「三越百貨」一眼相中，挑大樑擔任觀光大使。（圖／日昇正亮娛樂 x Fun Japan Taiwan提供）

請繼續往下閱讀...

▲王家梁體驗櫻吹雪美景。（圖／日昇正亮娛樂 x Fun Japan Taiwan提供）

王家梁在百貨公司取景拍攝時，更頻被說帥，眾人對他行注目禮，不僅吸引女社員、櫃哥櫃姐圍觀，更有櫻花妹忘了逛街，主動要求合照。他生平首次穿上和服體驗，意外發現和服滿緊的，「穿上以後，感覺凡事得要慢慢來，因為動作幅度會被限制，瞬間步伐變很小。」身材壯碩的他，也很怕衣服會蹦開。說到此，身材壯碩的他，怕此行工作緊湊無法健身，特別在飛行前一天把握時間，去健身房做了1.5小時的運動，盡力使身材線條保持完美，相當敬業，

▲王家梁被東京「伊勢丹男裝百貨」、「三越百貨」一眼相中，挑大樑擔任觀光大使。（圖／日昇正亮娛樂 x Fun Japan Taiwan提供）

▲王家梁和服初體驗。（圖／日昇正亮娛樂 x Fun Japan Taiwan提供）

他趁空擋，前往伊藤園茶店，這是一家專⾨喝茶的店，店員特別準備了四種茶葉，讓他細細品嚐，店員仔細講解每種茶葉的品種，其中有杯茶加了檸檬後，會由綠色變成紅色，更讓他大呼不可思議。他離開舊東家，新加盟「日昇正亮」娛樂，剛殺青新劇《遺失的1/2》，随即接下新的代言工作，他許願下次也要與親友來日本賞櫻、野餐。

推薦閱讀

60歲親弟中風多年病逝　李亞萍忍淚處理後事「幫忙看塔位」

60歲親弟中風多年病逝　李亞萍忍淚處理後事「幫忙看塔位」

獨／半夜看老公GPS定位「不在家」　黃瑄崩潰婚姻差點不保

獨／半夜看老公GPS定位「不在家」　黃瑄崩潰婚姻差點不保

楊謹華《鏡子森林》演記者PK《與惡》：不擔心被比較　

楊謹華《鏡子森林》演記者PK《與惡》：不擔心被比較　

柯叔元「日抽5包菸」超驚人！　一念頭戒了32年煙癮

柯叔元「日抽5包菸」超驚人！　一念頭戒了32年煙癮

房思瑜熱血爬雪山「脫剩內衣」　傲人馬甲曲線全都露

房思瑜熱血爬雪山「脫剩內衣」　傲人馬甲曲線全都露

《小時光》同名主題曲曝光！「無尾熊抱」放閃日常甜爆

《小時光》同名主題曲曝光！「無尾熊抱」放閃日常甜爆

獨／《與惡》編劇親打電話邀她！謝瓊煖狂飆神演技網噴淚

獨／《與惡》編劇親打電話邀她！謝瓊煖狂飆神演技網噴淚

趙麗穎庶女→主母逆襲成功　馮紹峰《知否》甜娶愛妻給滿分

趙麗穎庶女→主母逆襲成功　馮紹峰《知否》甜娶愛妻給滿分

男星拍強暴戲秒變臉「野獸眼神」　阿喜嚇：感受到恐懼

男星拍強暴戲秒變臉「野獸眼神」　阿喜嚇：感受到恐懼

太仙！四千年一遇美女鞠婧禕演白蛇　一回眸惹網友暴動了　

太仙！四千年一遇美女鞠婧禕演白蛇　一回眸惹網友暴動了　

娶了空姐妻還不夠！　中天男主播私會甜心記者…「被爆親暱照流出」激怒正宮

娶了空姐妻還不夠！　中天男主播私會甜心記者…「被爆親暱照流出」激怒正宮

2網紅拍片殺人！「無辜路人被逼跳河」哭求饒：放過我　冷血推下4m高慘死

2網紅拍片殺人！「無辜路人被逼跳河」哭求饒：放過我　冷血推下4m高慘死

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

娶了空姐妻還不夠！　中天男主播私會甜心記者…「被爆親暱照流出」激怒正宮

2網紅拍片殺人！「無辜路人被逼跳河」哭求饒：放過我　冷血推下4m高慘死

認了？熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！　下秒驚覺說錯話…全場愣住

黃立成帶20歲正妹女星回家！　「深夜親熱摸摸」全被拍…在她身上砸2000萬

「這東西」吃6年調經！　大牙就醫被告知「子宮沒在工作了」

《飢餓》邀到「八點檔男神」　孫協志嗨翻：他唯一上的外景！

《玩很大》黑隊隊長換他！　隔4年合體小鬼…網嗨翻：《角頭》團聚了

野生「女神級藝人」現基隆廟口夜市！　狂掃8家美食…網暴動：求巧遇

張軒睿問：聽過羅志祥歌嗎？Selina秒安靜　網嚇呆：那是她前男友

「天燈妹」近況曝光…尺度變超辣！　才徵完男友「隔2年親PO婚紗照」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

王家梁

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 影／《獅子王》真人版預告！「彭彭、丁滿真實長相」網暴動
  2. 景點拍美照「墨鏡正妹」熱心幫忙！　她拍完搭話「妳很像周揚青」…竟是本人
  3. 獨家／《復仇者聯盟4》4大影城跟進「加價20元」　美麗華1個原因拒漲
  4. DIA彩娟臉紅：我有喜歡的人！陷入志洙、振永三角戀
  5. 「海莉前男友」尚恩曼德斯被封流行天王　小賈斯汀：要取代我還早！
  6. 王家梁胸肌撐爆和服　首見東京櫻吹雪：美極了！
  7. 阿弟老婆懷孕6個月突驚覺「出血了」！　Mei緊急就醫
  8. 《復仇者4》深夜第1場預售票「皇帝座」開價1500元！　網：坐雷神腿上？
  9. 林明禎驚險走光！「E級渾圓形狀全都露」　她超羞秒速拉衣…畫面瘋傳
  10. 柯叔元「日抽5包菸」超驚人！　一念頭戒了32年煙癮

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366