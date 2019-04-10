王家梁胸肌撐爆和服　首見東京櫻吹雪：美極了！

記者林奕如／台北報導

男星王家梁（Edison）高大英挺，陽光帥氣的外型，被東京伊勢丹MEN’S、三越百貨一眼相中，挑大樑擔任觀光大使，上週赴東京工作，適逢櫻花滿開，在主辦方安排下前往新宿御苑，當天天氣相當好，他生平首見「櫻吹雪」，看到淡粉櫻花隨風飄揚，不禁大呼：「真是美極了！」

請繼續往下閱讀...

▲王家梁體驗櫻吹雪美景。（圖／日昇正亮娛樂 x Fun Japan Taiwan提供）

王家梁在百貨公司取景拍攝時，更頻被說帥，眾人對他行注目禮，不僅吸引女社員、櫃哥櫃姐圍觀，更有櫻花妹忘了逛街，主動要求合照。他生平首次穿上和服體驗，意外發現和服滿緊的，「穿上以後，感覺凡事得要慢慢來，因為動作幅度會被限制，瞬間步伐變很小。」身材壯碩的他，也很怕衣服會蹦開。說到此，身材壯碩的他，怕此行工作緊湊無法健身，特別在飛行前一天把握時間，去健身房做了1.5小時的運動，盡力使身材線條保持完美，相當敬業，

▲王家梁和服初體驗。（圖／日昇正亮娛樂 x Fun Japan Taiwan提供）

他趁空擋，前往伊藤園茶店，這是一家專⾨喝茶的店，店員特別準備了四種茶葉，讓他細細品嚐，店員仔細講解每種茶葉的品種，其中有杯茶加了檸檬後，會由綠色變成紅色，更讓他大呼不可思議。他離開舊東家，新加盟「日昇正亮」娛樂，剛殺青新劇《遺失的1/2》，随即接下新的代言工作，他許願下次也要與親友來日本賞櫻、野餐。