ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

小煜恢單首露面
「更強霸王寒流」北台灣將探0℃
DK還原老婆驗出腫塊始末
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

嘻小瓜 LuLu 林志玲 李運慶 沈玉琳 Toyz 朴敘俊 崔宇植

1月30日星座運勢／牡羊人氣攀升！　天秤獲利入袋

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：等待升官時刻

[廣告]請繼續往下閱讀...

感情：品味生活精彩

財運：瞭解公司業績

幸運色：粉紅色

貴人：金牛

小人：射手

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：有動力去學習

感情：呵護甜蜜溫馨

財運：注意財務流向

幸運色：卡其色

貴人：射手

小人：牡羊

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：回到悠哉時光

感情：花開富貴浪漫

財運：獲利平安入袋

幸運色：銀色

貴人：天蠍

小人：水瓶

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：有前輩在保護

感情：神秘浪漫驚喜

財運：分散投資管理

幸運色：黃色

貴人：巨蟹

小人：雙魚

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：檢查檔案文件

感情：緊握雙手甜蜜

財運：手握現金機會

幸運色：白色

貴人：雙子

小人：獅子

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：貴人來自長官

感情：風和日麗晴朗

財運：慶幸最佳時機

幸運色：咖啡色

貴人：天秤

小人：天蠍

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：熱愛目前工作

感情：熱情奔放愛情

財運：把握投資時機

幸運色：紫色

貴人：水瓶

小人：天秤

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：虛心請教長官

感情：異性主動幫忙

財運：放下心中期待

幸運色：藍色

貴人：獅子

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：人際關係和諧

感情：攀上幸福巔峰

財運：夢想可以成真

幸運色：大紅色

貴人：處女

小人：雙子

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：得到前輩相助

感情：人氣指數攀升

財運：團結能夠獲利

幸運色：橘色

貴人：魔羯

小人：金牛

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：減少工作負負擔

感情：浪漫永恆愛心

財運：關注資本市場

幸運色：藍色

貴人：雙魚

小人：處女

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：好事來笑口開

感情：眾人的開心果

財運：祈求幸運發生

幸運色：淡藍色

貴人：牡羊

小人：魔羯

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

推薦閱讀

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」冤喊：不夠願再補

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」冤喊：不夠願再補

10小時前

沈玉琳抗癌近照曝光！　挺過4療程「身形變了」曝復工計畫

沈玉琳抗癌近照曝光！　挺過4療程「身形變了」曝復工計畫

16小時前

八點檔林志玲脫了！當「人體模特兒」好身材被看光　李運慶目睹羞笑

八點檔林志玲脫了！當「人體模特兒」好身材被看光　李運慶目睹羞笑

19小時前

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！她大方發聲回應　曖昧對話被挖

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！她大方發聲回應　曖昧對話被挖

23小時前

羅PD新節目「再用老班底」　韓網反應兩極：沒李瑞鎮，誰負責搞笑

羅PD新節目「再用老班底」　韓網反應兩極：沒李瑞鎮，誰負責搞笑

17小時前

DK還原老婆驗出腫塊始末　「岳母才確診乳癌」她2年沒檢查警覺

DK還原老婆驗出腫塊始末　「岳母才確診乳癌」她2年沒檢查警覺

11小時前

謝京穎懷雙胞胎曝「家中愛貓超有靈性」　親吐孕期生活

謝京穎懷雙胞胎曝「家中愛貓超有靈性」　親吐孕期生活

10小時前

國光女神抗癌半年認「收入少5倍」　嘆：感覺不是從前的自己

國光女神抗癌半年認「收入少5倍」　嘆：感覺不是從前的自己

14小時前

《天生一對》女星痛失9月胎！　手術後遺症害「子宮破裂」：差點沒命

《天生一對》女星痛失9月胎！　手術後遺症害「子宮破裂」：差點沒命

12小時前

陳漢典收到紅包了！小S「錢各自管」親寫維持婚姻6關鍵：一週做愛4次

陳漢典收到紅包了！小S「錢各自管」親寫維持婚姻6關鍵：一週做愛4次

1/28 13:55

男星病毒感染「左半邊臉無力麻痺」　嘴歪眼斜自拍照曝光

男星病毒感染「左半邊臉無力麻痺」　嘴歪眼斜自拍照曝光

12小時前

張惠妹小編竟是超大咖歌王！　台東跨年後消失太久看不下去：我拿下了

張惠妹小編竟是超大咖歌王！　台東跨年後消失太久看不下去：我拿下了

14小時前

熱門影音

Rosé談戀愛不被抓的祕訣　靠戴假髮「裝扮成阿嬤」

Rosé談戀愛不被抓的祕訣　靠戴假髮「裝扮成阿嬤」
曾沛慈尾牙唱一半慘摔

曾沛慈尾牙唱一半慘摔
伍思凱兒遭爆餵毒騙砲　趙傳親曝好友近況

伍思凱兒遭爆餵毒騙砲　趙傳親曝好友近況
趙傳談和前妻「破鏡重圓」　他親吐真實心聲

趙傳談和前妻「破鏡重圓」　他親吐真實心聲
高群70歲健檢僅1紅字　「一周行房3次」：老婆沒跑靠實力

高群70歲健檢僅1紅字　「一周行房3次」：老婆沒跑靠實力
Lulu釋出的拜別父母影片 感性道：永遠是最愛你們的女兒

Lulu釋出的拜別父母影片 感性道：永遠是最愛你們的女兒
關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）

關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）
「PokéPark KANTO(寶可樂園:關都)」日本2/5開幕「遊行搶先看」

「PokéPark KANTO(寶可樂園:關都)」日本2/5開幕「遊行搶先看」
吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」

吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」
趙學煌車禍癱瘓26年病逝　楊貴媚淚別：他自由了

趙學煌車禍癱瘓26年病逝　楊貴媚淚別：他自由了
Gino淚別K ONE推手Simon 　曾約定好出院一起運動　

Gino淚別K ONE推手Simon 　曾約定好出院一起運動　
鳥來嬤抗癌成功..不追蹤癌指數！　少找醫生「開心最重要」

鳥來嬤抗癌成功..不追蹤癌指數！　少找醫生「開心最重要」
兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

Lulu合體爸爸講「家庭和諧」嘴軟惹　心疼女兒遭酸民攻擊...媽媽氣哭QQ

Lulu合體爸爸講「家庭和諧」嘴軟惹　心疼女兒遭酸民攻擊...媽媽氣哭QQ

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

趙露思控公司「威脅封殺＋騙走800萬」　生病還自己賠錢...火大開撕：我不幹了

趙露思控公司「威脅封殺＋騙走800萬」　生病還自己賠錢...火大開撕：我不幹了

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

曹西平告別式獻聲：醜八怪！哭什麼哭！　吐槽「妝花了很難看」全場吹哨送別

曹西平告別式獻聲：醜八怪！哭什麼哭！　吐槽「妝花了很難看」全場吹哨送別

看更多

李多慧客串台八講冷笑話　台語喊：你在哭喔！

即時新聞

剛剛
剛剛
16分鐘前42

Lizzy直播痛哭！淚訴「活著真的太辛苦」　談論生死話題遭封鎖

1小時前0

電影版《坂本日常》人氣王「南雲」選角曝光！　ORDER三巨頭現身

1小時前0

白天修車、晚上修仙！楊洋對談重慶公車黑手：看見「凡人比天高」的寫作夢

2小時前1

1月30日星座運勢／牡羊人氣攀升！　天秤獲利入袋

10小時前50

謝京穎懷雙胞胎曝「家中愛貓超有靈性」　親吐孕期生活

10小時前1237

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」冤喊：不夠願再補

11小時前23

Lazy Habits主唱是台灣女婿！　7歲女兒首入鏡...感性吐人父心聲

11小時前33

「在不瘋狂」亞亞產後一月腰痛爆　崩潰PO文求解

11小時前42

DK還原老婆驗出腫塊始末　「岳母才確診乳癌」她2年沒檢查警覺

11小時前23

張信哲、周興哲罕見世紀合體！　相約上大巨蛋開唱

讀者迴響

熱門新聞

  1. 嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊
    10小時前2237
  2. 沈玉琳抗癌近照曝光！挺過4療程「身形變了」
    16小時前2610
  3. 八點檔林志玲脫了！當「人體模特兒」好身材被看光
    19小時前62
  4. Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！
    23小時前1613
  5. 羅PD新節目再用老班底！韓網反應兩極
    17小時前61
  6. DK還原老婆驗出腫塊始末「岳母才確診乳癌」
    11小時前82
  7. 謝京穎懷雙胞胎曝「家中愛貓超有靈性」
    10小時前10
  8. 國光女神抗癌半年認「收入少5倍」
    14小時前1810
  9. 《天生一對》女星痛失9月胎「子宮破裂」：差點沒命
    12小時前102
  10. 陳漢典收到紅包了！
    1/28 13:555211
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合