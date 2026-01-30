1月30日星座運勢／牡羊人氣攀升！ 天秤獲利入袋
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：等待升官時刻
感情：品味生活精彩
財運：瞭解公司業績
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：射手
雙子座 ♊
工作：有動力去學習
感情：呵護甜蜜溫馨
財運：注意財務流向
幸運色：卡其色
貴人：射手
小人：牡羊
天秤座 ♎
工作：回到悠哉時光
感情：花開富貴浪漫
財運：獲利平安入袋
幸運色：銀色
貴人：天蠍
小人：水瓶
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：有前輩在保護
感情：神秘浪漫驚喜
財運：分散投資管理
幸運色：黃色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
金牛座 ♉
工作：檢查檔案文件
感情：緊握雙手甜蜜
財運：手握現金機會
幸運色：白色
貴人：雙子
小人：獅子
處女座 ♍
工作：貴人來自長官
感情：風和日麗晴朗
財運：慶幸最佳時機
幸運色：咖啡色
貴人：天秤
小人：天蠍
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：熱愛目前工作
感情：熱情奔放愛情
財運：把握投資時機
幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：天秤
天蠍座 ♏
工作：虛心請教長官
感情：異性主動幫忙
財運：放下心中期待
幸運色：藍色
貴人：獅子
小人：巨蟹
雙魚座 ♓
工作：人際關係和諧
感情：攀上幸福巔峰
財運：夢想可以成真
幸運色：大紅色
貴人：處女
小人：雙子
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：得到前輩相助
感情：人氣指數攀升
財運：團結能夠獲利
幸運色：橘色
貴人：魔羯
小人：金牛
獅子座 ♌
工作：減少工作負負擔
感情：浪漫永恆愛心
財運：關注資本市場
幸運色：藍色
貴人：雙魚
小人：處女
射手座 ♐
工作：好事來笑口開
感情：眾人的開心果
財運：祈求幸運發生
幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：魔羯
