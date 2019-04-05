蔡阿嘎7個月嫩兒「幫做家事」　頭頂安全帽「厭世掃地」萌翻網

記者韓景樺／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎（蔡緯嘉）性格和拍片風格一樣幽默風趣，和初戀情人「二伯」結婚後，2018年也迎來兒子「蔡桃貴」。升格新手爸媽的2人，不僅幫愛子創立IG帳號，更常透過影片記錄育兒點滴，4日分享的最新影片裡，蔡桃貴化身「掃地機器人」，超萌模樣融化大批網友的心。

▲蔡阿嘎常拍影片記錄兒子蔡桃貴的成長點滴。（圖／翻攝自IG／蔡阿嘎、YouTube／蔡阿嘎Life）

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4日是蔡阿嘎兒子出生後的第1個兒童節，他也公開最新影片，並搞笑稱讚兒子「7個月就會幫忙掃地拖地，可愛炸了！」擔心大家不相信，他更直接拍下兒子化身小小「拖地俠」的勞動畫面。

▲蔡阿嘎記錄蔡桃貴化身拖地俠的過程。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

只見蔡桃貴被換上一身橘黃色的拖把裝，雙手手臂和雙腳的膝蓋、小腿處還佈滿絨毛，十分專業。一被媽媽放到地上，就興奮地邁動小手小腳努力往前爬，蔡阿嘎還跟在旁邊檢查「乾淨喔！有乾淨。」但隨著爬的時間長了，蔡桃貴也顯得有點累，只見他一屁股坐下，還不忘對著爸爸做鬼臉，惹得蔡阿嘎搞笑催促「罷工喔！蔡桃貴，趕快啊」，讓兒子7pupu一掌拍地宣洩不滿，畫面超逗趣。

▲蔡阿嘎記錄蔡桃貴化身拖地俠的過程。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

好不容易完成拖地任務，蔡桃貴又戴上皮卡丘安全帽，坐上掃地機器人「上工」去。他穿著短袖包屁衣，露出肉嘟嘟的手腳，似乎是覺得掃地機器人會自己移動很神奇，蔡桃貴還一度露出「WOW」的表情。而他整個身體不時隨著掃地機器人卡頓的節奏晃動，不小心撞牆的時候更出動媽媽「道路救援」，模樣萌翻。

而掃到最後，蔡桃貴也忍不住露出厭世表情，無奈隨著掃地機器人默默前進，蔡阿嘎更爆料兒子常常都「坐到沒電才願意下來」，也忍不住再次誇兒子真是「做家事大師」。

▲蔡桃貴化身掃地機器人，到最後表情超厭世。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

大概是真的覺得兒子太可愛，媽媽「二伯」也在IG放上蔡桃貴搭掃地機器人的影片，並透露「這個影片我大概看了有100次吧！」讓網友也忍不住留言誇蔡桃貴「有夠可愛」、「貴董真的乖，讓你們好好玩，看了超療癒。」

▲「二伯」也更新了蔡桃貴化身掃地機器人的影片。（圖／翻攝自IG／2uncle987）

