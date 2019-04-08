孫翠鳳突昏倒「最新病況」曝光！明華園取消明天記者會

記者林奕如／台北報導

60歲孫翠鳳有著「歌仔戲第一小生」的封號，至今是明華園戲劇總團的當家台柱，但7日早晨起床時無法站立而昏倒，晚間在高雄的演出由女兒陳昭賢代打，消息一出湧入許多網友關心，明華團總團陳勝福表示，她目前已回家休養，不過原定9日《龍城爭霸》記者會取消。

▲孫翠鳳突昏倒「緊急送醫」，取消明天記者會。（圖／翻攝自孫翠鳳臉書）

孫翠鳳嫁入明華園後，夫唱婦隨推廣歌仔戲文化，也是唯一允文允武、亦生亦旦的演員，是當家台柱，7日原定到高雄內門順賢宮演出《賣藝王家》，但早晨起床時，可能因為好幾個月的疲勞累積，無法站立而昏倒，緊急送醫急診。

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▲孫翠鳳目前已經回家休養。（圖／翻攝自孫翠鳳、明華園總團臉書）

消息一出，相隔2小時，團長陳勝福出面表示，孫老師因為連日來的新戲排練、青年軍的培訓以及演出.....等，工作繁忙、疲勞過度，早上暈眩不適送醫，目前正在恢復中，為求謹慎留院進行詳細檢查，希望能找到正確的病因，晚間九點多已經回家中休養了。明華園2019年新作《龍城爭霸》推出在即，原定9日舉行記者會，但考量到孫翠鳳身體健康，通知記者取消。《ETtoday星光雲》致電明華園總團表示，孫老師恢復很好，但大家還是希望她多休養，所以取消記者會。