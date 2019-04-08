黃荷娜供出藝人「趁她睡覺偷注射冰毒」　韓警擴大搜查他的朋友圈

記者張筱涵／綜合報導

南韓知名財閥「南陽乳業」的外孫女黃荷娜（音譯，황하나）在7日的調查中承認吸毒，但她主張是因為藝人A朋友不停勸說而導致，在重新染毒後對方都會指使她去買毒。

▲黃荷娜4日在醫院遭警察逮捕。（圖／翻攝自視覺中國CFP）

據《SBS NEWS》報導，黃荷娜原本已經戒毒，會再次染上毒癮是因為藝人A不停勸說，強調自己也是被害者的同時減輕個人責任，她更陳述：「A趁我在睡覺的時候注射毒品到我體內，A會向朋友購買毒品或是指使我去買。」根據這些審問結果，南韓警方為了找出她是透過什麼管道買到毒品，並且又曾和誰一起吸毒，因此決定擴大搜查範圍，韓網友也都認為如果黃荷娜陳述屬實，那麼必須將藝人A早日逮捕受到應有的懲罰，並且公開藝人A的姓名。

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▲黃荷娜說藝人A趁她睡著時注射毒品。（圖／翻攝自SBS NEWS）

事實上，黃荷娜過去行徑囂張，曾向友人炫耀「爸爸與警察高官是好兄弟」，直到近日被韓媒踢爆與夜店Burning Sun有關聯，一連串曝光吸毒、供毒等證據，她躲進京畿道城南市的一間醫院裡，與外部斷絕聯繫，且拒絕警方傳喚，終於在4日遭逮捕。至於涉嫌供毒、散布不法私密影片、威脅受害者等罪名，她一概否認，就連過去炫耀爸爸認識警方高層，她僅答「沒有」。

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