粉絲再次成功弄哭DAVICHI！海莉啜泣躲珉炅背後擦眼淚

記者吳孟庭／綜合報導

南韓雙人美聲團體DAVICHI今（7）晚在台北信義劇場Legacy MAX舉辦第二度演唱會，上次來被粉絲應援弄哭，想說這次應該不會再哭，沒想到卻在安可被粉絲製作的應援影片感動，再度流下淚水，約定明年一定要再來，即使快閃也要來唱。

▲▼雙人美聲韓團DAVICHI二度在台開唱。（圖／記者季相儒攝）

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DAVICHI晚間6點開始，約莫1小時半整場開全麥，彷彿吞CD帶來15首膾炙人口的歌曲，下台後全場呼喊DAVICHI的名字安可，兩人從後台出來，沒想到準備唱《太陽的後裔》主題曲《THIS LOVE》時，後面螢幕突然出現影片，是粉絲為她們準備的特別應援。

前半段搞笑錦集，後半段是粉絲對DAVICHI說的話，播完兩人在台上落淚，李海莉甚至多次吸鼻涕，跟後台要衛生紙躲在姜珉炅身後擤鼻涕，眼淚擦掉才轉到正面。姜珉炅也用手擦掉眼角的淚水，她們以為粉絲應援環節在前半段就結束，沒想到有影片，都哭成了淚人兒。

▲▼DAVICHI演唱會演唱多首經典夯曲。（圖／記者季相儒攝）

DAVICHI感謝台灣粉絲，再度約定，「明年一定要再來開唱，明年就算沒辦法來，也要快閃演唱，不然在九份前面開小型演唱會好了，什麼時候就是秘密了，如果想說DAVICHI該來又還沒來的話，就去九份找我們。」

最後再演唱《THIS LOVE》與《不要說再見》，並留下來與全場約800粉絲擊掌，部分粉絲則獲得可與DAVICHI合照機會，圓滿結束這次的台灣演唱會。