DAVICHI偷練「天后」中文歌曲！珉炅唱完懊悔：我搞砸了

記者吳孟庭／綜合報導

南韓雙人美聲團體DAVICHI今（7）晚在台北信義劇場Legacy MAX舉辦第二度演唱會，中場驚喜帶來中文歌曲《原來你什麼都不想要》，天使美聲把原曲唱得別有一番韻味，為了這首歌她們甚至去上中文課，但卻學回來一句「你是豬頭嗎？」粉絲笑翻。

▲▼雙人美聲韓團DAVICHI演唱會。（圖／記者季相儒攝）

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DAVICHI偷練中文歌，表示上一次來台灣的時候，在車上經過一個廣告看板，問了是誰，才知道是一位叫做張惠妹的有名歌手，因此回去韓國就找了她的歌，想說下一次一定要在台灣唱，她們選擇《原來你什麼都不想要》，中文發音就算沒有字幕也都聽得很清楚，天籟美聲讓現場800粉絲都超陶醉。

不過歌曲唱完，姜珉炅卻彷彿做錯事般低著頭，李海莉叫她「把頭抬起來」，姜珉炅解釋，「好可惜，我把它搞砸啦！剛剛不是有一句『不自私』，我唱成『自不私』，啊～明明練習很久了。」她們為了練這首歌甚至去上了中文課，還學習到一句「你是豬頭嗎？我不是豬頭」，笑稱學語言都是先從不好的話開始的啦！

▲▼DAVICHI姜珉炅、李海莉。（圖／記者季相儒攝）

DAVICHI睽違1年再度來台灣舉辦專場演唱會，李海莉說，「為了遵守第一次演唱會跟大家作的約定，所以再次來到台灣。」姜珉炅還要求導演把現場燈光開亮一點，「希望能一個個把台下的臉都看清楚」，甚至預告會和粉絲四目交接，「就算覺得有點負擔，也不要避開我的眼神喔！」

▲▼DAVICHI說要直盯粉絲眼睛，叫大家不要逃避。（圖／記者季相儒攝）

兩人先以去年發行的第三張正規專輯主打歌《沒有你的時間》開場，接著演唱《愛上變身情人》主題曲《如夢降臨》，還帶來多首經典韓劇《步步驚心：麗》、《沒關係是愛情啊》、《當你沉睡時》等OST。