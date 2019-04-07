鄭俊英明明有錄影「消失在節目」　網友讚：史上最強剪接！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手鄭俊英3月中被抓到偷拍、散播性愛片，如今已遭警方逮補移送檢察機關。然而，他出事前活躍在各種節目拍攝，無辜牽連許多節目，其中一個包含旅遊實境《窮遊豪華團》，製作方無奈表示「儘可能減少其畫面」，直到6日再度播岀，有觀眾發現鄭俊英已經完全消失在鏡頭前，令許多網友讚嘆：「史上最強剪接！」

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▲▼鄭俊英消失在節目《窮遊豪華團》，網友讚「史上最強剪接」。（圖／翻攝自tvN）



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《窮遊豪華團》主持群哈妮、朴明洙、文世潤、鄭俊英等人於2月前往土耳其伊斯坦堡拍攝，怎料，節目都拍完了，鄭俊英卻被爆出偷拍性愛片，害節目組剪接必須重頭來過。《窮遊豪華團》6日播岀土耳其旅遊篇首集，鄭俊英竟神奇地消失在節目中，後製組以特大的字幕效果或者將畫面切成兩半，營造出鄭俊英沒參與錄製的效果，令大批網友讚嘆連連「節目辛苦了」、「真的完全沒出現」。

▲節目《窮遊豪華團》裡看不到鄭俊英的身影。（圖／翻攝自tvN）



▲鄭俊英2月曾在土耳其打卡，有參與節目《窮遊豪華團》錄影。（圖／翻攝自tvN）



鄭俊英出事前活躍在藝能圈，老牌節目《2天1夜》曾寫下不少感人故事，定期邀請大咖如朴寶劍下鄉，都能創造話題，卻因他的問題，節目暫停播岀，且極有可能未來都永遠不會再次上架，全面禁播，令不少粉絲惋惜。