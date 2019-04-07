YG又出事！15歲男星爆搭訕正妹粉絲　「主動傳自拍片」私人IG全流出

記者張筱涵／綜合報導

韓綜《YG寶石盒》是YG娛樂社長楊賢碩在2018推出的實境節目，由脫穎而出的7名成員組成TREASURE，怎料其中一名15歲的成員Haruto（하루토，本名：渡邊溫斗）爆出私訊長得漂亮的粉絲，私人IG的照片也都全被流出。

▲Haruto今年15歲，低音砲嗓音擁有大批支持。（圖／翻攝自TREASURE 13臉書）

據韓媒《insight》報導，在6日的時候Instagram突然出現一個新建的帳號，貼文內容全都是Haruto一些沒公開過的自拍照，而這些都是他上傳在私人IG的內容，更令人驚訝的是他曾看一個粉絲漂亮主動私訊搭訕的對話也跟著曝光。

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▲Haruto主動搭訕漂亮粉絲談戀愛，還傳影片證明是本人。（圖／翻攝自《insight》）

Haruto主動私訊粉絲後為了證明自己就是本人還特地自拍影片，眼看對方還是不信還直接打視訊電話，另外，他收到精品品牌鞋子禮物的時候還爽拍認證影片上傳，興奮大喊：「有看到這上面寫什麼嗎？Gucci！」

另外，有一張影片還可以看見Haruto面對成員比著中指，並在圖上寫下：「我生日卻在看BLACKPINK前輩們嗎！？」事情發燒了一天後目前該帳號已經轉為私人帳號，照片和影片都已經因為檢舉被下架。目前YG娛樂尚未做出任何回應。

▼YG보석함 - 박정우 X 하루토 'Oh Yeah'。（影片／取自YG TREASURE BOX YouTube，如遭刪除請見諒）

