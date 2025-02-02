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温嵐隔20年合體〈眼淚知道〉MV女主！真實身份竟是台劇女神賴雅妍

記者黃庠棻／台北報導

《祕書俱樂部》女主角賴雅妍與歌手温嵐跨界合作，重新詮釋片尾曲〈遇見你〉，新版本以鋼琴優雅旋律映襯，知名音樂人王若涵更是特別現身錄音現場，無償演奏鋼琴，為歌曲注入細膩情感，成為此次合作令人期待的亮點。

▲《祕書俱樂部》女主角賴雅妍與温嵐跨界合作。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》女主角賴雅妍與温嵐跨界合作。（圖／TVBS提供）

賴雅妍表示，與温嵐合作壓力非常大，為此特別進行了長時間的跑步訓練，努力提升肺活量後才敢上陣，錄製當天甚至緊張到失眠。令人驚喜的是，這並非兩人首次合作，温嵐透露20多年前，賴雅妍其實有拍過她的MV〈眼淚知道〉。

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▲《祕書俱樂部》女主角賴雅妍與温嵐跨界合作。（圖／TVBS提供）

▲賴雅妍曾擔任温嵐MV女主角。（圖／TVBS提供）

温嵐接著爆料其實很擔心這次合作「我當時想說，一個演員來了？她唱歌會不會一直NG？沒想到賴雅妍表現得很好，她的聲音很有特色，清晰又乾淨，我們錄第一次就成功了。」賴雅妍表示「拍MV當年我還只是個小模特兒，而且拍攝當天也沒見到温嵐本人，直到今天能和温嵐同框甚至一起錄歌，對我來說是一個非常大的里程碑」。

▲《祕書俱樂部》女主角賴雅妍與温嵐跨界合作。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》女主角賴雅妍與温嵐跨界合作。（圖／TVBS提供）

賴雅妍接著分享「在唱這首歌時，腦海裡不斷浮現Cindy王（《祕書俱樂部》角色名）的畫面，彷彿唱出了角色的心聲。」温嵐更是開心表示，期待把《祕書俱樂部》追完。温嵐與賴雅妍合作的〈遇見你〉完整版將在2月3日於TVBS Originals原創戲劇臉書等社群平台上線。

▲《祕書俱樂部》女主角賴雅妍與温嵐跨界合作。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》女主角賴雅妍與温嵐跨界合作。（圖／TVBS提供）

本週《祕書俱樂部》劇情邁入新的走向，高双芸（曾莞婷）與韓信正（修杰楷飾）感情正式破局後，癡情的周祕書（管麟飾）終於鼓起勇氣光明正大追求曾莞婷，讓觀眾為管麟的執著深深動容。另一邊，張世平（王傳一）因聘請曾經陷害Cindy王（賴雅妍飾）的修杰楷來自己公司任職，導致與賴雅妍之間的信任崩塌，兩人爆發激烈爭執，將原本穩定的感情推向危機邊緣，呈現出職場對感情的影響。

▲《祕書俱樂部》女主角賴雅妍與温嵐跨界合作。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》女主角賴雅妍與温嵐跨界合作。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》劇情出現變化。（圖／TVBS提供）

無論是曾莞婷在舊愛與新戀之間的取捨，還是賴雅妍在愛情與職場信任中的掙扎，都讓人感受到職場女性的韌性與勇氣。更多精彩內容敬請鎖定《祕書俱樂部》，每週日晚間8點在TVBS 42台首播，晚間10點於NETFLIX、LINE TV同步上線。

▲《祕書俱樂部》女主角賴雅妍與温嵐跨界合作。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》劇情出現變化。（圖／TVBS提供）

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賴雅妍, 祕書俱樂部, 温嵐

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