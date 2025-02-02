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初五6小忌「丟舊春聯最後期限」！　別睡午覺：要動才會富

文／清水孟國際塔羅小孟老師

今天（2月2日）是大年初五，大年初五又被稱為「破五日」，也就是初一到初五的禁忌完全解除。初五是破窮神的日子，也是財神的生日，因此很多人會選擇在這天迎財神，初五雖然沒有什麼重大禁忌，但還是有部份要遵守的小禁忌。

▲▼春節,過年,春聯,寫春聯,毛筆,習俗,傳統。（圖／記者周宸亘攝）

▲貼春聯更會吸引財神來家中作客，舊春聯記得要趕緊處理掉了。（圖／記者周宸亘攝）

1. 家中勿留垃圾：

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初五要迎富送窮，因此要將垃圾也就是窮，將它送出去，代表將窮神送走，財神自然就會來了。

2. 打掃家裡：

初五這一天要將家中的地板垃圾打掃乾淨，如此就能送走窮氣，家中保持整潔乾淨財神自然就會來。

3. 忌訪他人家裡：

初五不宜到別人家裡串門子，容易將晦氣帶給其他人，另一說因為初五大家都在送窮神，萬一走在路上不小心沾染窮氣那就不好了。

4. 忌睡午覺：

初五要迎財神因此起來動一動對身體比較好，因為古人認為不動代表窮，要動才會富，因此俗稱「恨窮」，很多商人會選擇在初五開市，但今年初六開市比較吉。

5. 不要罵人窮字：

初五為財神生日，因此不宜罵人窮，或在人被後說他人很窮酸，萬一被財神聽到會不好。

6. 舊春聯不宜放超過初五：

有貼喜氣春聯的朋友，財神比較會到家中來作客，因為門口越紅越喜氣；反觀舊春聯或破掉春聯一定要處理，不然窮神會上門。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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