史丹利雪地開車突打滑　「緊急轉向撞山壁」曝原因

記者張筱涵／綜合報導

藝人史丹利近日在社群媒體上分享了一場驚險的雪地行車經歷，雖然每年都會有雪地開車的經驗，但還是逃不了打滑，慶幸的是她和妻子Gigi（林如琦）都沒受傷。

▲史丹利和Gigi近日到日本旅遊。（圖／翻攝自FACEBOOK／Gigi Lin 林如琦）

史丹利和Gigi近日在日本旅遊，不過1日發文表示，當他開車行進在雪地路時，遇到前方小巴突然煞車，只能緊急跟著煞車，卻發現車輛在雪地上失去控制，他迅速判斷後，選擇轉方向盤讓車撞向旁邊的山壁，而不是直接撞上前方車輛。幽默表示：「因為在那一瞬間，我突然意識到，撞向山壁會便宜很多啊！」

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▲史丹利緊急撞向山壁。（圖／翻攝自FACEBOOK／熱血史丹利大叔應援團）



幸運的是，因山壁覆蓋著厚厚的雪，車輛沒有受損，人也沒有受傷。史丹利補充，事後妻子挨家挨戶尋求幫助，最終找到一位熱心店家老闆，帶著繩勾來協助，並聯繫到一輛經過的除雪車，成功將車輛拖出困境，這讓他感慨：「人間處處有溫暖！」

▲史丹利等待救援時下跪懺悔，Gigi則開心跟車子合照。（圖／翻攝自FACEBOOK／熱血史丹利大叔應援團）



最後，史丹利提醒大家，即使擁有雪地駕駛經驗，仍需時刻保持警惕，因為雪地行車風險難以完全避免：「不然就會多個人生並不是很想要的特別經驗喔！」