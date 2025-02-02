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周杰倫半夜找方文山作新歌！「重點是他真的寫出來」超認真對話曝

記者陳芊秀／綜合報導

天王周杰倫Instagram突破千萬粉絲追蹤，日前發文讓粉絲許願「想要什麼福利」，有粉絲許願來首新歌。而他確實正在創作中，限動分享半夜找方文山一起創作，還公開兩人對話。

▲▼周杰倫半夜找方文山寫新歌。（圖／翻攝自IG）

▲周杰倫半夜找方文山寫新歌。（圖／翻攝自IG）

台灣時間凌晨時分，周杰倫IG限動曬出咖啡杯照，幽默寫道：「大家應該不會相信，這個時間我竟然在跟方老師弄歌詞。」他接著寫道「你們覺得我把這杯喝完，他副歌會不會就寫完了，不是文青人半夜不睡覺是時差的關係」、「重點是他真的還寫得出來，他應該不是以前拖拖拉拉的方文山了」。

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▲▼周杰倫半夜找方文山寫新歌。（圖／翻攝自IG）

▲周杰倫曬照透露找方文山弄歌詞。（圖／翻攝自IG）

▲▼周杰倫半夜找方文山寫新歌。（圖／翻攝自IG）

▲▼周杰倫半夜找方文山寫新歌。（圖／翻攝自IG）

▲周杰倫大讚方文山真的寫出來，不再是拖拖拉拉的方文山。（圖／翻攝自IG）

據周杰倫曬出與方文山的對話截圖，他斷斷續續傳訊息「你半小時給一些句子如何，我們半夜來完成這首歌曲」，傳訊時間是晚間11點11分，方文山回「先有詞嗎」、「我去開電腦」，另一張對話截圖，對話時間已經是凌晨5點10分，方文山傳訊息「所以你A3旋律是醒來才寫嗎？」他回答「Yes」、「或是夢裡」，兩人對話幽默又有默契，截圖配字「認真的男人最美麗，謝謝文山與我」、「晚安啦」。而手機電力顯示快沒電了。

▲▼周杰倫半夜找方文山寫新歌。（圖／翻攝自IG）

▲▼周杰倫半夜找方文山寫新歌。（圖／翻攝自IG）

▲周杰倫與方文山對話曝光。（圖／翻攝自IG）

方文山為周杰倫多首金曲創作歌詞，兩人共同打造無數經典歌曲，也乘載著無數華人的青春時代。走紅20多年，兩人創作熱情還是不減，也令歌迷期待兩人最新的合作。

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