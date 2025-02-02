不只性朝貢女主播！男主播驚吐「被前輩送給男星舌吻」富士台黑幕+1

記者陳芊秀／綜合報導

因中居正廣醜聞曝光，扯出富士電視台長年安排女主播性朝貢的黑幕，目前電視台廣告贊助持續撤出，大型音樂節目因沒有贊助商而停止製作。然而主播變性朝貢工具的內幕持續曝光，曾在該電視台擔任主播的長谷川豐，更道出自己遭男星強吻的經歷，震驚日網。

▲長谷川豐曾是富士電視台的當紅男主播。（圖／翻攝自X）

長谷川豐1999年進入富士電視台工作，從賽馬播報到成為新聞主播，然而2012年涉嫌擅用公款被降職處分，最後主動辭職離開電視台，並成為自由主播。儘管沾染爭議，他早在2013年就透過八卦周刊《週刊大眾》揭發電視台內女主播像陪酒小姐，新人遭霸凌的狀況，當時富士電視台並未回應此事，爆料不了了之。

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時隔12年，富士電視台深陷女主播性朝貢醜聞，導致企業大撤廣告。長谷川豐接受企業名人堀江貴文訪問，談及富士電視台，直指電視台「真的有朝貢文化」，而且不只女主播，他提起曾與資深前輩主播佐佐木恭子、笠井信輔，與當年深具人氣的男星杉浦孝昭（おすぎ）一起聚餐，當時他還是新人主播，這場聚餐由男星買單，只見杉浦孝昭喝醉去洗手間，佐佐木恭子、笠井信輔在此時搭電梯先走，笠井信輔對他說「長谷川，就是這樣」、佐佐木恭子說「這當作晚餐錢囉」，電梯門就此關上。他等到杉浦孝昭走來，告知前輩先走了，沒想到接下來被對方強行舌吻，「我這邊（指嘴邊）都是他的口水的時候電梯門開了」、「活了49年從來沒有遇過這麼強烈的吻」。

▲長谷川豐爆料自己在新人時期，曾在一場聚餐後，被前輩送給男星杉浦孝昭強吻。（圖／翻攝自YouTube）

長谷川豐認為，富士電視台台內長期以來就存在這樣的狀況，甚至可以把這些事情當梗、幽默地笑著說。日網震驚認為，長谷川豐當時就是遭受性騷擾，電視台倫理觀、公司風氣根本就有問題。

男星杉浦孝昭（おすぎ）與歌手杉浦克昭 (ピーコ)是雙胞胎，兩人因幽默談吐走紅演藝圈，兩人是屬於「男大姐」（オネエ系） 的藝人，且一個活躍影壇評論，一個活躍時尚圈。哥哥杉浦克昭於2024年去世，享壽79歲，而他現在高齡80歲，晚年因為失智需要照護，已經住進養老院。

▲強吻長谷川豐的男星杉浦孝昭，現在80歲因失智已經住進養老院。（圖／翻攝自X）