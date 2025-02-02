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剛過49歲生日…林心如初四搭公車！　「全身粉紅」凍齡外貌超吸睛

記者黃庠棻／台北報導

女星林心如近年除了出演兼製作《華燈初上》引起討論外，也是斬獲多項金鐘獎的《有生之年》的製作人，她在1月底迎來49歲生日，一眾親朋好友齊聚為她慶生。時常在社群網站上分享日常生活的她，發出一段搭公車的影片，過年期間的行程引起關注。

▲林心如與許瑋甯、邱澤夫婦。（圖／翻攝自林心如臉書）

▲林心如剛度過49歲生日。（圖／翻攝自林心如臉書）

林心如1日在大年初四時，在Instagram上曬出一段影片，原來是她久違地現身台北市，交通工具選的還是公車，她寫下「上一次搭公車還在讀高中吧」並附上一個笑哭的表情符號，算一算她也有近30年沒有外出搭公車了。

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▲林心如搭公車。（圖／翻攝自Instagram／loveruby_official）

▲林心如搭公車。（圖／翻攝自Instagram／loveruby_official）

不僅如此，林心如曬出搭公車的影片中，她頭戴粉紅色棒球帽，身穿喜慶的桃紅色上衣，就連口罩都選擇了對應的粉色系，雖然只露出一雙水汪汪大眼睛，但仍遮掩不住她的明星氣息，而她興奮地拿著鏡頭自拍環繞公車環境，看得出久違搭大眾運輸出遊相當開心。

▲林心如搭公車。（圖／翻攝自Instagram／loveruby_official）

▲林心如搭公車。（圖／翻攝自Instagram／loveruby_official）

▲林心如搭公車。（圖／翻攝自Instagram／loveruby_official）

此外，林心如1月底在社群網站上發文，曬出多張與好友們的合照，以及她端著蛋糕開心慶生的照片，興奮寫下「好幾年的生日都是在過年期間，今年又碰上小年夜，也是一個歡歡喜喜的日子吧」，準備迎接新年的期間，她透露自己幾乎天天都有聚餐，生日當天選擇在家裡簡簡單單吃個晚餐，隔天就是除夕夜，她也不忘表示「祝福大家都能一家和樂團圓平安快樂」。

▲林心如與許瑋甯、邱澤夫婦。（圖／翻攝自林心如臉書）

▲林心如剛度過49歲生日。（圖／翻攝自林心如臉書）

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