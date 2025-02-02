三振舞女神李珠珢加入！　富邦公主南珉貞被問「會不安嗎」親發聲

記者陳芊秀／綜合報導

南韓「三振舞女神」李珠珢加盟富邦悍將啦啦隊，傳出簽約金高達新台幣1000萬元，成為中職話題。而李珠珢的加入，是否讓富邦勇士啦啦隊的韓籍成員人氣洗牌？有「富邦公主」之稱的南珉貞昨日更新YouTube影片，一口氣全回應了。

▲三振舞女神李珠珢簽約富邦，韓媒也在關注。（圖／翻攝自IG）

南珉貞最新影片標題為「三振舞本尊李珠珢全經紀約加盟，富邦公主南珉貞的看法」。內容提到「富邦三本柱」之一的李皓禎提前解約返回韓國，而李珠珢則以全經紀約加入富邦啦啦隊。對於網友提問「韓國啦啦隊持續進軍台灣，甚至連李珠跟都來了，是否會感到不安？」她以平和的態度回應：「老實說我感到很欣慰，因為我們先來，也發展得很好。」

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▲面對李珠珢加入，富邦公主南珉貞拍影片回應。（圖／翻攝自IG）

此外，南珉貞進一步指出，目前在台灣活動的韓籍啦啦隊員之所以能有機會，是因為第一位來台發展的李多慧開創了成功的先例。她是第二批來台的韓籍啦啦隊員，並為此感到自豪，「我感到很驕傲，原來我們做到了」，認為大家的努力工作證明了自身的價值。至於是否擔心粉絲被新成員吸引，她坦言並不憂慮，因為自己的粉絲非常忠誠，「他們心裡的第一名永遠都會是我，因為我很相信他們」。即便粉絲可能因為好奇而關注新的隊員，但她相信自己在粉絲心中的地位始終無法被取代。

▲南珉貞表示相信粉絲。（圖／翻攝自YouTube）