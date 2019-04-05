陳喬恩爽慶生拍美照　咧嘴一笑「右牙卡超長菜渣」旁邊的笑超大聲！

記者張筱涵／綜合報導

藝人陳喬恩4日迎來40歲生日，人緣極好的她獲得四處八方藝人的祝福，不只演員好友還有知名主持人和歌手等，從她一字一句中都能感受到這個生日過得有意義又快樂。

▲陳喬恩迎來40歲生日。（圖／翻攝自陳喬恩微博）

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陳喬恩目前人在布拉格，在台灣時間5日凌晨2點左右上傳了一則影片，可以看見她穿著簡單的深V花洋裝，耳環也選擇了對應的樣式，結果就在一個享受往後躺且笑開時，牙齒右上角出現了一條超長的黑縫，她這才發現自己嘴裡卡了超大菜渣。

▲陳喬恩一笑牙齒上卡了個超大菜渣。（圖／翻攝自陳喬恩微博）

不過，陳喬恩完全不疾不徐地說：「搞笑的是一拍起來才發現我牙齒有一個菜耶！」此話一出讓一旁的好友大笑不已，不過她也沒有覺得特別丟臉或趕緊移開鏡頭，反到閉上嘴巴舌頭弄一下再開嘴來檢查，發現成功用掉後就笑開說：「沒了！」

▲陳喬恩閉嘴一弄，菜渣就掉了。（圖／翻攝自陳喬恩微博）

如此爽朗的反應讓粉絲反倒緊張，「姐姐，撿撿你的偶像包袱好嗎」、「菜說：我不要面子的嗎」、「姐姐，妳是我見過最沒有偶像包袱的女演員了，或許可以考慮一下走諧星路線」、「好美的布拉格啊，姐姐咱能有點偶像包袱嗎？那顆菜哈哈哈哈」。

►陳喬恩牙齒卡菜。