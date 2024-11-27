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Netflix女星幫運40公斤大麻被查到！被騙是「名牌手錶」傻傻信了

記者劉宛欣／綜合報導

曾參加Netflix真人秀《欲罷不能》第三季的網紅奧嘉貝德納斯卡（Olga Bednarska）現年27歲，先前卻因試圖從泰國走私價值15萬英鎊（約617萬台幣）的大麻回英國，在去年10月於曼徹斯特機場被捕，當時她隨身攜帶的兩個大行李箱中，藏著近40公斤的大麻，被發現以真空包裝的形式藏在衣物下方。

▲Olga Bednarska被判20個月刑期，緩刑2年。（圖／翻攝自Olga Bednarska Instagram）

▲Olga Bednarska走私毒品被捕。（圖／翻攝自Olga Bednarska Instagram）

根據外媒報導，奧嘉貝德納斯卡聲稱行李是一位名為「Tex」的朋友提供，對方支付了她的機票，要求她幫忙從泰國帶回設計師品牌的服飾和手錶。她因為負債累累，為了償還1.6萬英鎊（約66萬台幣）的欠款，她選擇才答應幫忙，並預計可獲得1.8萬英鎊（約74萬台幣）的報酬。她在泰國的飯店費用、行李箱、零用錢都是由對方支付，還包括用於掩飾走私行為的物品。

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▲Olga Bednarska被判20個月刑期，緩刑2年。（圖／翻攝自Olga Bednarska Instagram）

▲Olga Bednarska被判20個月刑期，緩刑2年。（圖／翻攝自Olga Bednarska Instagram）

在法庭上，奧嘉貝德納斯卡聲承認犯罪，並且當場情緒失控。最終，法官判她20個月的刑期，但考量她無前科且自首配合調查，因此緩刑兩年，但需要完成15天的康復活動課程。

法官指出奧嘉貝德納斯卡聲因長期財務壓力陷入困境，才輕信陌生人，不慎捲入了犯罪行動，但仍嚴正表示：「毒品對社會的危害極大，而妳的行為直接助長了這一問題。」認為她仍必須為自己的行為負責。

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