PEETA葛格前妻偷錢包「他沒報警」　健人蓋伊回應3質疑曝主因

記者蔡宜芳／綜合報導

百萬健身YouTuber「健人蓋伊」日前踢爆親姊的錢包被偷，偷竊者正是同為健身網紅、PEETA葛格的前妻Alisa，而Alisa也在事後發文道歉。蓋伊27日再針對網友的質疑做出回應，說明為何沒有報警及提告，也曝光Alisa在事跡敗露後的第一反應。

▲Alisa日前被蓋伊踢爆偷竊行為。（圖／翻攝自Instagram／__ace11、gu_yuze）

影片中，蓋伊先是回應了「為何沒有在第一時間報警」的質疑，他表示：「如果我只是報警處理，這件事情也不一定會被大眾知道，也不是說我報完警之後就不會有其他的受害者。」他認為通過影片的方式，可以讓更多人警惕類似的情況發生。

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針對姐姐是否應該繼續與Alisa繼續當朋友的問題，蓋伊表示，姐姐是一個心腸非常軟的人，所以他才站在理性的角度幫對方做決定，避免未來有過多的糾纏。他也觀察到Alisa到健身房時與姐姐的互動，確定雙方後續不要再聯絡比較好。

▲▼蓋伊回應網友質疑。（圖／翻攝自YouTube／健人蓋伊）

蓋伊還提到，事發當時，他並沒有馬上懷疑Alisa，而是先陪姐姐回想動線，還請Alisa幫忙調監視器畫面。蓋伊透露，在他發佈影片後，Alisa主動打電話來道歉，承諾會在Instagram發文，「電話中她並沒有找任何藉口，而是勇敢地為她的行為道歉，並且主動提出說她會在IG PO一則聲明跟大眾道歉。」

蓋伊表示，因為Alisa主動坦然面對錯誤並道歉，所以他選擇不提告，「即便非告訴乃論，可能後續會有檢調單位介入調查，我也不打算做更多的處分。」況且對方已經受到很多攻擊，也被品牌方切割，付出了一定的代價。

▲▼蓋伊透露Alisa在影片曝光後，隔天就打電話道歉。（圖／翻攝自YouTube／健人蓋伊）

蓋伊同時解釋了姐姐為何不在他們的健身房訓練，而是選擇其他健身房，主要是因為姐姐在備賽，而他們的健身房沒有帶比基尼選手，「那Alisa呢，她是自由教練，所以她就帶姊姊在她找的健身房去做訓練，那就只是這樣。」蓋伊表示，希望Alisa能專注在自己的身上，不要再犯同樣的錯誤，因為人生還有很長的路要走。他也承諾，如果未來再有類似事件發生，他會選擇報警處理。