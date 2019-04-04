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Sandy「單穿中空內衣」形狀全露！　隋棠狂盯「胸下2條線」羞爆

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）口條流利又擁有亮麗外貌，是不少女孩為之稱羨的對象，平常穿著多半包緊緊的她，2日難得公開做空中瑜珈的美照，單穿運動內衣入鏡，意外引來隋棠留言讚嘆：「看到腹肌！」

▲Sandy靠運動維持好身材。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

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照片中，可以看到Sandy戴上髮箍露出瓜子臉，身穿中空運動內衣搭配黑色貼腿褲，突顯纖細四肢，可能是衣服包覆性太強的關係，飽滿胸型比平常更加明顯，格外引起討論的是，正當她懸掛在半空中的彈性布料時，兩條馬甲線隱約現形，小腹非常平坦緊實。

▲▼Sandy「單穿中空內衣」形狀全露！（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲▼Sandy大方展現窈窕曲線和馬甲線。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲▼Sandy「單穿中空內衣」形狀全露！（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

Sandy難得展現健身成果，隋棠立刻浮出水面給予肯定，她看到則開心笑回：「痛苦地練就是要拿來被稱讚！」辣媽Melody（殷悅）也豎起大拇指比讚：「這身材！」但她似乎仍不太滿意自己的腿部線條，「wish to have yours instead.」

▲▼Sandy「單穿中空內衣」形狀全露！（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲▼Sandy與隋棠、Melody的隔空互動。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲▼Sandy「單穿中空內衣」形狀全露！（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

此外，Sandy透露最近正學著放慢腳步生活，「不只是運動、寫作、飲食，還包含對生命的訴求；放鬆快樂就好。」當然，該做的事還是要做，令人煩躁的事也沒有減少，「抱怨也沒關係，生氣也無妨，找朋友說說罵罵總比憋死了好。沒有朋友？那就寫寫字吧，還沒聽過被文字背叛的呢。」

Sandy IG全文：

越陷越深的放鬆感很讓我著迷，
不只是運動、寫作、飲食，
還包含對生命的訴求；
放鬆快樂就好。

當然，該做的事還是要做，
煩人的事還是很多，
抱怨也沒關係，生氣也無妨，
找朋友說說罵罵總比憋死了好。
沒有朋友？
那就寫寫字吧，
還沒聽過被文字背叛的呢。

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Sandy, 吳姍儒, 吳宗憲

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