Sandy「單穿中空內衣」形狀全露！　隋棠狂盯「胸下2條線」羞爆

記者潘慧中/綜合報導

Sandy(吳姍儒)口條流利又擁有亮麗外貌,是不少女孩為之稱羨的對象,平常穿著多半包緊緊的她,2日難得公開做空中瑜珈的美照,單穿運動內衣入鏡,意外引來隋棠留言讚嘆:「看到腹肌!」

▲Sandy靠運動維持好身材。(圖/翻攝自Instagram/sandywis)



照片中,可以看到Sandy戴上髮箍露出瓜子臉,身穿中空運動內衣搭配黑色貼腿褲,突顯纖細四肢,可能是衣服包覆性太強的關係,飽滿胸型比平常更加明顯,格外引起討論的是,正當她懸掛在半空中的彈性布料時,兩條馬甲線隱約現形,小腹非常平坦緊實。

▲▼Sandy大方展現窈窕曲線和馬甲線。(圖/翻攝自Instagram/sandywis)



Sandy難得展現健身成果,隋棠立刻浮出水面給予肯定,她看到則開心笑回:「痛苦地練就是要拿來被稱讚!」辣媽Melody(殷悅)也豎起大拇指比讚:「這身材!」但她似乎仍不太滿意自己的腿部線條,「wish to have yours instead.」

▲▼Sandy與隋棠、Melody的隔空互動。(圖/翻攝自Instagram/sandywis)



此外,Sandy透露最近正學著放慢腳步生活,「不只是運動、寫作、飲食,還包含對生命的訴求;放鬆快樂就好。」當然,該做的事還是要做,令人煩躁的事也沒有減少,「抱怨也沒關係,生氣也無妨,找朋友說說罵罵總比憋死了好。沒有朋友?那就寫寫字吧,還沒聽過被文字背叛的呢。」

Sandy IG全文:

越陷越深的放鬆感很讓我著迷,

不只是運動、寫作、飲食,

還包含對生命的訴求;

放鬆快樂就好。

當然,該做的事還是要做,

煩人的事還是很多,

抱怨也沒關係,生氣也無妨,

找朋友說說罵罵總比憋死了好。

沒有朋友?

那就寫寫字吧,

還沒聽過被文字背叛的呢。