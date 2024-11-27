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鄭雨盛藍勾勾IG帳號「搭訕私訊」曝光　公司竟回：私生活無法確認

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員鄭雨盛近日捲入私生子風波，他承認與模特兒文佳菲生下了兒子，表示願意負擔養育責任，但不願與女方結婚，引起輿論譁然。怎料又被爆料疑似透過Instagram私訊搭訕圈外女性，爆料者還曬出了對話截圖佐證，對此，經紀公司在27日給出回應，表示社群上的互動是藝人私生活，所以無法確認。

▲鄭雨盛的私約女性事件引發另一波討論。（圖／翻攝自鄭雨盛Instagram）

▲鄭雨盛的私約女性事件引發另一波討論。（圖／翻攝自鄭雨盛Instagram）

根據網路上公開的截圖，疑似是鄭雨盛的藍勾勾帳號，向一名女性發訊息寫下「很棒的職業」，對方則回應「鄭雨盛先生難道被駭了？」鄭雨盛又表示：「不是的。偶然看到您的貼文，覺得您很享受且擅長您的工作，所以忍不住向您問好。」另一張截圖則可看到，鄭雨盛人先向一名女性說「很生氣」，隨後又和另一位女性愉快聊天，令人質疑不像是鄭雨盛本人所發，比較像是合成。

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▲鄭雨盛的私約女性事件引發另一波討論。（圖／翻攝自鄭雨盛Instagram）

▲疑似是鄭雨盛帳號與圈外女性的對話截圖。（圖／翻攝自鄭雨盛Instagram）

對此，鄭雨盛的經紀公司Artist Company回應：「關於私人社群互動，屬於藝人個人隱私領域，因此無法確認。」沒有否認傳聞，模糊的回答讓爭議進一步升溫，鄭雨盛形象也因此再度受損。

由於一系列爭議持續發酵，Artist Company於26日表示：「為避免影響活動，正在重新考慮鄭雨盛是否參加青龍電影獎，並與主辦方討論相關事宜。」鄭雨盛原定於29日參加青龍電影獎，但在事態擴大後，出席計畫可能會有所變動。

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