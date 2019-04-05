周冬雨爆熱戀濃眉大眼高帥男！　「見過彼此家長」同遊杜拜甜照曝光

記者張筱涵／綜合報導

大陸藝人周冬雨4日被爆出戀情，和團隊中的英文助教多次單獨旅行外，在對方的IG上還藏有多張曖昧照。

▲周冬雨爆出戀情。（圖／翻攝自周冬雨微博）

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大陸網友3月29日在機場巧遇周冬雨，興奮拍照分享標記對方問是不是能上前拍照，後來看清楚臉後更是激動，這張照片也意外成了八卦戀情曝光的源頭。

▲網友巧遇周冬雨。（圖／翻攝自八組兔區爆料微博）

周冬雨團隊有請一名男生英文助教，這次周冬雨會現身機場也是要和他去杜拜單獨旅行，男方的Instagram很快就被網友神出來，不只發現了多張合照外，在Instagram限時動態中還有一張雖然以表情符號遮起臉，但似乎就是周冬雨的俏皮合照，他們也一起去過香港遊玩。

▲男方IG有多張和周冬雨出遊的照片。（圖／翻攝自八組兔區爆料微博）

另外，男方在Instagram上設了一個「travelwithzhoudongyu」的Hashtag，還曾上傳一張聚會照片和周冬雨並肩而坐，席上的都是雙方家裡人還有周冬雨的經紀人，看起來感情相當要好融洽。目前男方的Instagram已經更改為私人帳號，周冬雨方還沒做出回應，但粉絲們都相繼留言祝福引起熱烈討論。

▲男方和周冬雨雙方家人和周冬雨經紀人聚餐。（圖／翻攝自八組兔區爆料微博）