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陳緗妮曝婚禮公司「站主桌旁偷拍」畫面　氣到尖叫：憑什麼！

記者蔡宜芳／綜合報導

陳緗妮10月和謝和弦席開20桌補辦婚宴，不料卻遭廠商違規偷拍婚禮，讓她氣得公開點名。陳緗妮27日再曬出婚禮影片，表示自己前一天才發現婚禮公司竟然直接進到婚宴廳內偷拍，憤怒直呼「到底憑什麼」。

外送用▲▼陳緗妮曝婚禮公司「站主桌旁偷拍」畫面氣到尖叫。（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat）

▲陳緗妮在10月與謝和弦補辦婚宴。（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat）

陳緗妮表示，她在查看婚禮攝影師整理的影片時，發現了更令人難以置信的事情，「我以為只有在下午證婚場內、晚上婚宴場外被偷拍，結果竟然是『陌生人』直接進到我的『婚宴廳內』，靠近主桌旁邊，還站在我女兒旁邊偷拍！」

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陳緗妮說，這段時間以來，她為了大家的感受一直壓抑著情緒，但在看到影片後，瞬間情緒爆發，「我當下氣到尖叫吶喊，自己一個人關在房間踢床、捶牆壁發洩！我真的非常非常生氣！捶到我的手跟腳都腫起來了！」

▲▼陳緗妮曝婚禮公司「站主桌旁偷拍」畫面氣到尖叫。（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat）

▲陳緗妮公開婚禮公司員工偷拍的畫面。（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat）

陳緗妮提到，她曾多次耐心地與婚禮公司溝通，希望對方能簽署切結書，保證刪除所有偷拍的影像。然而，對方卻拒絕，反而要求她簽署協議書，保密偷拍行為。她對此感到極度不解，直言早就全額付清婚宴費用，根本沒有佔婚禮公司便宜，「為什麼我的婚禮私人畫面要被你們『拍攝存檔』？到底憑什麼？！」她強調，即使是一般人也不會同意讓陌生人進入自己的婚禮，更不用說讓陌生人進行拍攝。

▲▼陳緗妮曝婚禮公司「站主桌旁偷拍」畫面氣到尖叫。（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat）

▲陳緗妮強調早就告知所有廠商不得拍攝婚禮。（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat）

【陳緗妮全文】

首先！我要說我並不是要炒新聞！而是我昨天才有空看攝影師整理給我的婚禮動態影片！

然後最扯的事來了，我以為只有在下午證婚場內、晚上婚宴場外被偷拍，搞了老半天，是「陌生人」直接進到我的「婚宴廳內」、靠近主桌旁邊，而且還站在我女兒旁邊偷拍！

由於我實在太憋了，這一個多月來，都為了大家的感受所以壓抑自己，然後我就瞬間大爆炸了！我當下氣到尖叫吶喊，自己一個人關在房間踢床、捶牆壁發洩！我真的非常非常生氣！捶到我的手跟腳都腫起來了！

我這一個多月來耐著性子屢屢勸說，得到的結果是「阿沐」不願意簽「切結書」保證「全數刪除偷拍的影像」，反而要求我們簽「協議書」替他們的「偷拍行為」「保密」？並且只是同意不對外宣傳（意思就是他們依然要做「內部存檔」？！）

到底是什麼鬼？！我為什麼要忍受這些東西？並不是今天是藝人的身分所以這麼要求欸！而是就算是「一般人」也不會同意「讓陌生人進入到自己的婚禮」，更不用說「讓陌生人做拍攝」吧！更何況我是「全額付清婚宴的費用」！根本沒有拗你「阿沐」好處！而且為什麼我的婚禮私人畫面要被你們「拍攝存檔」？到底憑什麼？！！！！！

請問換作你們大家遇到這種「被陌生人硬闖偷拍」，事後還不肯刪除影像的行為，各位會選擇怎麼做處理？

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謝和弦, 陳緗妮

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