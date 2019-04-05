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「黃沐妍3mins不雅片瘋傳」超無奈！　連爸也收到：你女兒缺錢？

記者張筱涵／綜合報導

藝人「小豬」黃沐妍上節目怒吼親戚，連掃墓的時候也被親戚四處宣傳自己在這，氣得說不能莊重一點嗎？最可惡的是有陣子被說是不雅影片女主角時曾被直接問，甚至連爸爸也收到。

▲黃沐妍勤運動維持曼妙身材。（圖／翻攝自黃沐妍臉書）

▲黃沐妍勤運動維持曼妙身材。（圖／翻攝自黃沐妍臉書）

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黃沐妍有一陣子很常做雙馬尾造型，結果網路上就突然傳出綁著雙馬尾的不雅片說是她，無奈片中女生臉不太清楚又沒有講話、只有嬌喘呻吟，就算否認了還是有很多人聽信謠言。她甚至還直接被親戚傳影片來問「你是不是最近缺錢」，結果連爸爸也收到同樣被問「沐妍是不是最近缺錢」。

▲黃沐妍爸爸收到不雅片被問女兒是不是缺錢。（圖／翻攝自我愛大熱門YOUTUBE）

▲黃沐妍爸爸收到不雅片被問女兒是不是缺錢。（圖／翻攝自我愛大熱門YOUTUBE）

雖然現在黃沐妍是笑著提起，但影片中根本不是自己，這個誤會被傳這麼久該有多委屈，再加上還波及到爸爸那邊，讓她實在無奈。事實上，在她2017年推出性感寫真後，都會被身旁的女性圈內人閒言閒語，有位交情還不錯的女星，最近到處跟共同朋友說，「她（黃沐妍）就是只能靠脫啊！」不過她認為，只要沒有親耳聽到都不算數，可見個性堅強也不願隨便誤會人。

▼【今天愚人節啦～絕對不是說親戚的壞話啦！！】190401 綜藝大熱門。（影片／取自我愛大熱門YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

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