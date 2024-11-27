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韓佳人同框「失散弟」金桐俊！　開換臉APP傻眼：這是有換還沒換？

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓男星金桐俊自出道就經常被說與女演員韓佳人五官如出一轍，不過雙方始終沒有同台過。韓佳人近年用心經營YouTube，在眾多觀眾要求下，終於找來金桐俊合體拍片，兩人一見面就驚訝直說「好像在照鏡子」。

▲▼韓佳人同框「失散弟」金桐俊！開換臉APP傻眼：這有換？（圖／翻攝自Instagram／super_d.j、hangaingagari）

▲金桐俊從出道就被稱為「男版韓佳人」。（圖／翻攝自Instagram／super_d.j、hangaingagari）

韓佳人在27日更新的影片中，終於與金桐俊合體，她一看到對方就驚呼：「天啊，這是怎麼回事？」笑說金桐俊感覺就像是自己的親弟弟一樣，一點都不覺得陌生，「像是跟失散十多年的弟弟一起吃飯，感覺好微妙。」

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▲▼韓佳人同框「失散弟」金桐俊！開換臉APP傻眼：這有換？（圖／翻攝自YouTube／자유부인 한가인）

▲金桐俊作客韓佳人YouTube頻道。（圖／翻攝自YouTube／자유부인 한가인）

韓佳人在翻閱金桐俊的舊照時，不斷驚訝表示「還以為是男裝的我」，並提到自己小時候其實經常被誤以為是男生。後來，她與金桐俊還一起戴上紅色貝雷帽，還原自己以前的經典造型，兩人的相像程度連工作人員都忍不住笑出來。

▲▼韓佳人同框「失散弟」金桐俊！開換臉APP傻眼：這有換？（圖／翻攝自YouTube／자유부인 한가인）

▲▼金桐俊和韓佳人的外貌相似程度嚇到工作人員。（圖／翻攝自YouTube／자유부인 한가인）

▲▼韓佳人同框「失散弟」金桐俊！開換臉APP傻眼：這有換？（圖／翻攝自YouTube／자유부인 한가인）

接著，韓佳人打電話給老公延政勳，沒想到對方一接起視訊電話，就露出震驚的表情，開玩笑問說：「誰是誰啊？找到失散的弟弟開心嗎？」事實上，延政勳先前曾與金桐俊一起拍攝外景節目，他也坦言看到金桐俊「有種奇妙的感覺」。

▲▼韓佳人同框「失散弟」金桐俊！開換臉APP傻眼：這有換？（圖／翻攝自YouTube／자유부인 한가인）

▲韓佳人打視訊給老公延政勳。（圖／翻攝自YouTube／자유부인 한가인）

節目尾聲，韓佳人和金桐俊打開換臉APP拍照，結果雙方都分不清楚到底有沒有換臉，工作人員看了也傻眼說：「這是換了嗎？你說這是已經換了？」韓佳人最後崩潰笑說：「不知道到底是換了還是沒換。」

▲▼韓佳人同框「失散弟」金桐俊！開換臉APP傻眼：這有換？（圖／翻攝自YouTube／자유부인 한가인）

▲▼韓佳人和金桐俊開換臉APP，卻分不清有沒有成功換臉。（圖／翻攝自YouTube／자유부인 한가인）

▲▼韓佳人同框「失散弟」金桐俊！開換臉APP傻眼：這有換？（圖／翻攝自YouTube／자유부인 한가인）

韓佳人透露自己和金桐俊在拍攝一周前，已經各自採集DNA做基因檢測，好奇兩人最終的相似程度會是多少。而他們也發現默契測驗中有很多相似之處，讓網友都直呼「比龍鳳胎還相像」、「雙方祖先一定有相同的基因」、「怎麼連表情都很像」。

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