ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

九把刀談簽賭案「球迷的重創」　痛心發聲：我以為全台灣人都明白

記者蕭采薇／台北報導

台灣代表隊在世界棒球12強賽擊敗日本奪冠，睽違32年再次在棒球一級賽事拿下世界冠軍，也引起全民沸騰。然而知名網紅「館長」陳之漢，卻自爆曾做過球版（簽賭）引爆討論。知名作家、導演九把刀則發文表示，職棒簽賭案是身為台灣球迷永遠的陰影。

▲▼台北電影節 最佳導演 九把刀。（圖／記者黃克翔攝）

▲九把刀是資深棒球迷。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

九把刀在電影《請問，還有哪裡需要加強》中，就有對職棒簽賭案的描述。他在27日晚間發文，先是表示電影中關於男、女主角分手這段，並沒有拍好。劇情安排是，熱愛棒球的女主角阿芬（宋芸樺飾演），在和黑道大佬「泰哥」（春風飾演）交往後，對方帶著一眾小弟和她一起進場看棒球，卻被球迷嗆：「黑道不要來看球！要簽回家簽啦！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這件事埋下兩人分手的種子，因為後來阿芬在一次泰哥主辦的派對中，不明白前因後果下，看到自己最愛的鄭旭翔喝得爛醉，並與泰哥稱兄道地，看起來非常熟識，讓她傷心地認定，原來最愛的球星也是與黑道糾纏不清、會打假球的人，讓熱愛棒球的她氣到決定分手。

▲▼《請問，還有哪裡需要加強》九把刀笑說柯震東是宋芸樺的情敵。（圖／麻吉砥加提供）

▲九把刀電影《請問，還有哪裡需要加強》中，就有關於職棒簽賭案的描述。（圖／麻吉砥加提供）

九把刀說，電影在台灣以外的地方放映時，很多觀眾表示看不懂阿芬突然選擇分手的原因，「我雖然有努力鋪陳阿芬很愛棒球，但我自以為全台灣人都明白，兩次職棒涉賭事件對台灣球迷的重創。」

九把刀接著寫道：「所以，關於球員絕對不該出現在特定場合甚至跟黑道稱兄到弟的情節，我真是，完全當做基本常識中的基本常識。」他表示，也許應該著墨得更多，「畢竟，有些人，即使經歷過相同的時空，對當年職棒簽賭案中球迷的創傷與冷漠，不懂就是不懂，不想懂，也裝不懂。」

▲▼《請問，還有哪裡需要加強》禾浩辰飾演職棒球星「鄭旭翔」。（圖／麻吉砥加電影提供）

▲禾浩辰片中飾演女主角最愛的球星「鄭旭翔」，卻被她誤會涉入職棒簽賭案。（圖／麻吉砥加電影提供）

短短一篇文章，道盡棒球迷曾經最深沉的痛，也有網友在留言中表示：「去挺當年造成這種情況的人，不只沒有常識，連基本的法律跟道德觀念都敗壞光了。」、「看到有人還在替那個當球版搞簽賭的護航，才知道原來還有這麼多人對這種事情無感！」更有人表示：「謝謝刀大，一直都愛棒球。」

▲館長透露以前做過職棒簽賭。（圖／翻攝自飆焊臉書、YT）

▲館長透露以前做過職棒簽賭。（圖／翻攝自飆焊臉書、YT）

而「館長」陳之漢針對在直播時透露曾做過球版（簽賭），引發網友議論一事。他26日在直播中再次強調自己從來不怕討論這件事情，「台灣人不要過於虛偽」，直指那個年代很多人都這樣，當時沒有運動彩券之類的通路，「大家做球版只是賺個佣金，這段經歷我講了很多次，也奉勸大家不要做。」再度引發論戰。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

桃園妹騎車買腸粉擋路！　網看24秒香香片選擇原諒

推薦閱讀

啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」！一見面就揉…恩愛全被拍

啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」！一見面就揉…恩愛全被拍

王陽明私訊送鼓勵讚：Good job！林昱珉親回覆「對話截圖」曝光

王陽明私訊送鼓勵讚：Good job！林昱珉親回覆「對話截圖」曝光

11年沒性生活！小S喊話老公「想開放性關係」　提條件：不要有小孩就好

11年沒性生活！小S喊話老公「想開放性關係」　提條件：不要有小孩就好

快訊／孝琳登陸新北耶誕城　告五人隔天再壓軸公開了

快訊／孝琳登陸新北耶誕城　告五人隔天再壓軸公開了

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動　曾是啦啦隊女神

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動　曾是啦啦隊女神

吳慷仁爆與邵雨薇祕密登記結婚！同居4年如夫妻…女方經紀人回應

吳慷仁爆與邵雨薇祕密登記結婚！同居4年如夫妻…女方經紀人回應

賈永婕作風豪放　生日豔照流出！放閃尺度驚人

賈永婕作風豪放　生日豔照流出！放閃尺度驚人

台灣隊遊行「車上雙馬尾正妹」掀暴動！網神出IG　日媒封：最可愛妖精

台灣隊遊行「車上雙馬尾正妹」掀暴動！網神出IG　日媒封：最可愛妖精

日人氣AV女優「被嫌胖」片場崩潰大哭！　今練成極品身材被讚翻

日人氣AV女優「被嫌胖」片場崩潰大哭！　今練成極品身材被讚翻

快訊／賈永婕哽咽哭了！　「這麼惡意的手法」反控爆料者

快訊／賈永婕哽咽哭了！　「這麼惡意的手法」反控爆料者

元元「巨胸貼上玻璃」Joeman碰到了！眼神太真實…反應全被拍：合理嗎

元元「巨胸貼上玻璃」Joeman碰到了！眼神太真實…反應全被拍：合理嗎

寺廟女信徒超美…細看才驚覺是「野生邱淑貞」！56歲真實狀態全被拍

寺廟女信徒超美…細看才驚覺是「野生邱淑貞」！56歲真實狀態全被拍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」！一見面就揉…恩愛全被拍

王陽明私訊送鼓勵讚：Good job！林昱珉親回覆「對話截圖」曝光

11年沒性生活！小S喊話老公「想開放性關係」　提條件：不要有小孩就好

快訊／孝琳登陸新北耶誕城　告五人隔天再壓軸公開了

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動　曾是啦啦隊女神

吳慷仁爆與邵雨薇祕密登記結婚！同居4年如夫妻…女方經紀人回應

賈永婕作風豪放　生日豔照流出！放閃尺度驚人

台灣隊遊行「車上雙馬尾正妹」掀暴動！網神出IG　日媒封：最可愛妖精

日人氣AV女優「被嫌胖」片場崩潰大哭！　今練成極品身材被讚翻

快訊／賈永婕哽咽哭了！　「這麼惡意的手法」反控爆料者

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

九把刀, 職棒簽賭案, 棒球

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 65歲歌王全球7地置產…又拿碩士學位　竟爆2天後緊急開刀！
  2. 九把刀談簽賭案「球迷的重創」　痛心發聲：我以為全台灣人都明白
  3. PEETA葛格前妻偷錢包「他沒報警」　健人蓋伊回應3質疑曝主因
  4. 楊貴媚牽線「壁虎與蠑螈」　《影后》黃迪揚揭合體洪都拉斯過程！
  5. 林美秀整夜輾轉難眠　竟是因為老公沒回家
  6. 劉亮佐罕發文放閃！曝趙小僑「暖心1行為」　惹網羨：太有愛了
  7. 舒華終於現身秀性感美態　楊祐寧大喊「真的可以播嗎」
  8. 陳傑憲帥到AKIRA也讚爆！　曝台日大戰與林志玲互動...一句話閃瞎
  9. 《浪姐6》陣容名單流出！　「台3大咖人妻出動」網驚：真的假的
  10. 美籍台灣女婿因五月天愛上台語！　組團成員驚見《星光》歌手

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366