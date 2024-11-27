九把刀談簽賭案「球迷的重創」　痛心發聲：我以為全台灣人都明白

記者蕭采薇／台北報導

台灣代表隊在世界棒球12強賽擊敗日本奪冠，睽違32年再次在棒球一級賽事拿下世界冠軍，也引起全民沸騰。然而知名網紅「館長」陳之漢，卻自爆曾做過球版（簽賭）引爆討論。知名作家、導演九把刀則發文表示，職棒簽賭案是身為台灣球迷永遠的陰影。

▲九把刀是資深棒球迷。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

九把刀在電影《請問，還有哪裡需要加強》中，就有對職棒簽賭案的描述。他在27日晚間發文，先是表示電影中關於男、女主角分手這段，並沒有拍好。劇情安排是，熱愛棒球的女主角阿芬（宋芸樺飾演），在和黑道大佬「泰哥」（春風飾演）交往後，對方帶著一眾小弟和她一起進場看棒球，卻被球迷嗆：「黑道不要來看球！要簽回家簽啦！」

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這件事埋下兩人分手的種子，因為後來阿芬在一次泰哥主辦的派對中，不明白前因後果下，看到自己最愛的鄭旭翔喝得爛醉，並與泰哥稱兄道地，看起來非常熟識，讓她傷心地認定，原來最愛的球星也是與黑道糾纏不清、會打假球的人，讓熱愛棒球的她氣到決定分手。

▲九把刀電影《請問，還有哪裡需要加強》中，就有關於職棒簽賭案的描述。（圖／麻吉砥加提供）

九把刀說，電影在台灣以外的地方放映時，很多觀眾表示看不懂阿芬突然選擇分手的原因，「我雖然有努力鋪陳阿芬很愛棒球，但我自以為全台灣人都明白，兩次職棒涉賭事件對台灣球迷的重創。」

九把刀接著寫道：「所以，關於球員絕對不該出現在特定場合甚至跟黑道稱兄到弟的情節，我真是，完全當做基本常識中的基本常識。」他表示，也許應該著墨得更多，「畢竟，有些人，即使經歷過相同的時空，對當年職棒簽賭案中球迷的創傷與冷漠，不懂就是不懂，不想懂，也裝不懂。」

▲禾浩辰片中飾演女主角最愛的球星「鄭旭翔」，卻被她誤會涉入職棒簽賭案。（圖／麻吉砥加電影提供）

短短一篇文章，道盡棒球迷曾經最深沉的痛，也有網友在留言中表示：「去挺當年造成這種情況的人，不只沒有常識，連基本的法律跟道德觀念都敗壞光了。」、「看到有人還在替那個當球版搞簽賭的護航，才知道原來還有這麼多人對這種事情無感！」更有人表示：「謝謝刀大，一直都愛棒球。」

▲館長透露以前做過職棒簽賭。（圖／翻攝自飆焊臉書、YT）



而「館長」陳之漢針對在直播時透露曾做過球版（簽賭），引發網友議論一事。他26日在直播中再次強調自己從來不怕討論這件事情，「台灣人不要過於虛偽」，直指那個年代很多人都這樣，當時沒有運動彩券之類的通路，「大家做球版只是賺個佣金，這段經歷我講了很多次，也奉勸大家不要做。」再度引發論戰。