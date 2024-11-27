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本土劇男神認愛女星一年多分手了！　公開爆「女方欠錢不還」

記者劉宛欣／綜合報導

台八男神丁力騏曾演出《天道》、《美麗人生》等人氣本土劇，2年多前開始與同劇女星袁儷珊交往，2023年9月認愛，小倆口曾經在他生日時大方放閃，收到各界的祝福。然而，近日男方登上《單身行不行》卻突然自爆已經分手，且交往期間因為金錢問題與對方鬧得不是很愉快，幫忙付了超過半年的房租、車貸，都沒有收到還款。

▲丁力騏。（圖／翻攝YouTube／東風衛視）

▲丁力騏自爆已經分手。（圖／翻攝YouTube／東風衛視）

丁力騏透露兩人剛開始交往時很美好，女方不會買名牌，也不會吵著要吃大餐，直到過了大概半年，因為對方繳不出車貸、房貸，每個月加起來約3萬多，他因為是以結婚為前提交往，所以就幫忙付清，最後幫忙付超過半年。

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▲丁力騏。（圖／翻攝YouTube／東風衛視）

▲丁力騏幫女友繳了很多錢，對方都沒有還。（圖／翻攝YouTube／東風衛視）

丁力騏8月過生日剛好在南部拍戲，中間剛好有空檔回台北，但也沒有跟前女友聯絡，但對方也不聞不問，他無奈表示「其實兩個人交往到後面，很難不談到錢，叫她去打工也不去，錢也還不出來，我很擔心她的未來，她卻一副到時候再說的樣子，到時候錢會從天上掉下來嗎？」他透露最後跟對方已經無話可說，待在一起聊到錢就會傷感情，但不聊錢心裡又過不去，最終只好結束關係。

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