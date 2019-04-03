黃子佼po來電記錄「一整排全是大咖」！　網驚見「調情訊息」曝真相

記者劉宜庭／綜合報導

主持人黃子佼擁有流利口才，幽默的主持風格，備受觀眾喜愛，出道超過30年的他，在演藝圈人緣極佳，累積許多人脈，他2日曝光「來電記錄」截圖，裡頭一整排竟全是大咖。然而，網友仔細一看「對話內容」，才驚覺有異，對此，他本人事後揭發背後真相，原來一切都只是「遊戲」而已。

▲黃子佼在演藝圈人緣極佳。（圖／資料照／記者林彥君攝）

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黃子佼2日透過社群網站發文，PO出多張螢幕截圖，來電未接記錄上頭，寫著潘瑋柏、吳尊、羅志祥、彭于晏等大咖藝人的名字，其中還有寫著來自林志穎、郭品超、安以軒等人的簡訊。然而，網友定睛一看，發現其中留言竟出現「我真的很想你」、「我現在想吻你擁抱你」等，立刻讓人驚覺「怪怪的」。

▲黃子佼2日PO出一系列「來電記錄」截圖。（圖／翻攝自黃子佼臉書）

原來，這並非黃子佼本人的來電記錄，而是玩網路遊戲，測驗「哪些名人想和你調情」時，程式隨機做出的假想截圖。他笑說，「大家都在玩，來實驗一下，當我是女士，唉唷好好笑，很多朋友耶，這樣好尷尬。」

▲原來截圖並非黃子佼本人的來電記錄，只是遊戲而已。（圖／翻攝自黃子佼臉書）

然而，由於黃子佼在演藝圈的好人緣眾所皆知，面對有網友笑虧，「大概只有你的聯絡人姓名全是真的」，他本人則留言回說，「安以軒我沒有。」