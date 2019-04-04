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《復仇者聯盟4》預告解密／「薩諾斯跌坐在地」爆2種可能　網：開場就死了？

 

記者洪文／綜合報導

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）趕在北美預售票開賣當天，再度釋出長達1分鐘預告，這次意外曝光大量全新畫面，其中薩諾斯不僅是首次正面出現在預告當中，更隱約出現一幕「狼狽跌坐在地」的畫面，掀起各界熱烈討論，現在外界盛傳薩諾斯恐怕在一開始就已經被打倒，將與復仇者聯盟成員聯手合作，一起對抗這一集的全新的反派，另一種可能是復仇者聯盟透過「時空旅行」回到薩諾斯拿到第一顆無限寶石的地方—柴達星。 

【薩諾斯跌坐在地】

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW）

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW）

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▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW）

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW）

這是薩諾斯首度正面在《復仇者聯盟4》預告中出現，而且換上全新裝甲，不過大家的焦點馬上轉移到最後一幕「復仇者聯盟3巨頭」鋼鐵人、美國隊長、雷神索爾合體，這也是三人在《復仇者聯盟2：奧創紀元》之後再度同框作戰的畫面。

請注意，背景隱約可以看見巨大亮點，薩諾斯跌坐在地上，看起來相當疲憊，而前一陣子Hot Toys公開他的新武器巨大雙面刃也插在地上，到底怎麼了？難道他被復仇者聯盟成員打敗了嗎？還是被另一個反派打倒了？

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW）

目前有2種可能：

（一）薩諾斯摧毀了復仇者聯盟總部

樂高玩具前一陣子推出一組玩具是薩諾斯、復仇者聯盟成員在總部作戰的場景，因此不少人認為這是薩諾斯摧毀復仇者聯盟總部的畫面。至於原因？有一說法指向他們跑去攻擊薩諾斯，對方一氣之下摧毀復仇者聯盟總部，另一個說法認為薩諾斯遇上大麻煩了，所以跑來這裡刷存在感，尋求復仇者聯盟成員的注意。

導演羅素兄弟曾透露，《復仇者聯盟4》預告僅會出現正片前20分鐘的內容，而片長已被證實超過3小時，也就是薩諾斯在電影前20分鐘已跌坐在地，因此在後面2個半小時，復仇者聯盟可能有另一個新的挑戰，但是挑戰是什麼呢？手套壞掉了，需要靠時空旅行拯救消失一半的生命？或是出現新的反派，所以薩諾斯向復仇者聯盟成員求助嗎？

根據原著漫畫《無限手套》的故事內容，薩諾斯蒐集完畢6顆無限寶石、戴上無限手套之後，能力所向無敵，造成宇宙巨大浩劫，可是他的無限手套卻意外被養女涅布拉搶走了，沒想到涅布拉擁有無限手套所向無敵的能力之後，心裡卻也跟著扭曲，宇宙再度陷入混亂，因此薩諾斯與復仇者聯盟成員一起合作對抗涅布拉

▲▼涅布拉獲得無限手套失去控制。（圖／翻攝自漫威漫畫《無限手套》）

▲▼漫畫中涅布拉從薩諾斯手中搶走無限手套，結果失去控制。（圖／翻攝自漫威漫畫《無限手套》）

▲▼涅布拉獲得無限手套失去控制。（圖／翻攝自漫威漫畫《無限手套》）

不過以上只是根據漫畫的推測，並不一定準確。導演羅素兄弟過去不斷強調電影和原著漫畫不同，身為導演的他們沒有興趣告訴大家已經存在的故事，「如果我知道故事的發展，那這部電影又有什麼意義呢？我們想要讓觀眾感到驚喜，並繼續發展10年前從《鋼鐵人》開始的故事。」

（二）復仇者聯盟成員「時空旅行」回到柴達星球

薩諾斯在《復仇者聯盟3：無限之戰》一開場攔截了阿斯嘉難民船政治家號（Statesman），靠著手中的力量寶石打敗索爾、洛基、浩克，可是並沒有交代薩諾斯怎麼得到他的第一顆無限寶石——力量寶石。

其實在 《復仇者聯盟3：無限之戰》之前，力量寶石最後一次出現是在《星際異攻隊》，在毀滅者羅南最後意圖透過力量寶石摧毀柴達星，星際異攻隊阻止之後，交由柴達星的新興軍團保管。

因此復仇者聯盟成員透過「時空旅行」回到受到薩諾斯摧毀的柴達星，試圖阻止他獲得第一顆無限寶石，這也可以說得通為什麼薩諾斯身上穿著戰甲，因為時間是在《復仇者聯盟3》之前的故事。 

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW）

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW）

這個畫面足以佐證復仇者聯盟成員計劃透過「時間旅行」回到薩諾斯奪取第一顆寶石之前。

第一個畫面的星球，其實就是《星際異攻隊》一開始星爵就是在莫拉格星球（Morag）奪取宇宙魔球，也就是力量寶石所在的星球，而驚奇隊長、火箭浣熊開著太空船，帶著雷神索爾以及首次登上外太空的美國隊長、黑寡婦、羅德上校（戰爭機器）等人似乎剛從這裡離開。

請注意，他們坐的是鋼鐵人、涅布拉開回地球的「班納塔號」（Benatar），不過兩人並沒有一起上太空船，不清楚這兩個人跑去哪裡了。

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW）

這是薩諾斯的太空戰艦「聖域二號」（Sanctuary II），前方這個星球就是柴達星（Xandar），應證了復仇者聯盟成員透過「時空旅行」回到薩諾斯前往柴達星奪取力量寶石的畫面，這也是《復仇者聯盟3：無限之戰》開場索爾、洛基、浩克與薩諾斯大亂鬥之前的發生的事。

【時空旅行】

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW）

還有很多畫面可以佐證「時間旅行」。

鋼鐵人在這個畫面意外出現在紐約曼哈頓，難道紐約這裡有什麼危險嗎？不得而知。外界一直盛傳《復仇者聯盟4》將會回到《復仇者聯盟》的紐約之戰，或許他真的回到過去，企圖把空間寶石做出妥善的處置。

值得一提的是，鋼鐵人身上穿的戰服是「馬克85」，而他在《復仇者聯盟3》身上穿的戰服是「馬克50」，中間為什麼會跳了這麼多號，一種可能是像《鋼鐵人3》同時出現各種型號的鋼鐵人，另一種可能就是他透過「時空旅行」去未來了。

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW）

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW）

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW）

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW）

這一段不少粉絲看了尖叫，鋼鐵人、美國隊長世紀握手，這也是他們自從《復仇者聯盟2：奧創紀元》之後再度合作，畢竟他們在《美國隊長3：英雄內戰》意見分歧，長達3年時間分裂，終於再度合作。 

請注意，美國隊長人在紐約，而他身上穿的衣服是《復仇者聯盟3：無限之戰》所穿的戰服，過往的他幾乎不會穿上用過的戰服，尤其脖子上有點粗糙的合成痕跡，被認為是刻意隱藏「時空旅行」的事實。

【復仇者聯盟意見分歧】

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW）

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW）

預告一開始是布魯斯班納（浩克）、羅德上校（戰爭機器）在激辯要不要再去找薩諾斯打鬥，班納當然認為不可能成功，因為薩諾斯在沒有無限手套的時候，就能輕易打敗浩克了，更何況現在只剩下一半的成員，而且他也無法隨意變身。

其實布魯斯班納、羅德上校身上的穿著，跟《驚奇隊長》片尾彩蛋時穿著的衣服並不一樣，猜測時間點可能落在《復仇者聯盟3：無限之戰》剛結束時的討論。

【鋼鐵人回到地球】

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW）

先前外傳小辣椒可能穿上鋼鐵盔甲，跑去外太空拯救鋼鐵人，不過這個畫面可以看出應該是鋼鐵人成功回到地球才見到女方，而且搭配先前預告一幕復仇者聯盟成員看向天空的畫面，應是乘坐「班納塔號」（Benatar）回到地球的。

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW）

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW）

蜘蛛人《復仇者聯盟3》在鋼鐵人面前化成灰燼，成為催淚彈之一。他在《復仇者聯盟4》回到地球與小辣椒重聚之後，原本想要珍惜「剩下的人」不主張作戰，可是蜘蛛人對他來說情同父子，可能成為他再次作戰的最大動力。

【涅布拉、星際異攻隊僅剩成員】

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW）

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW）

涅布拉、火箭浣熊看起來很惆悵，甚至緊緊握起了手。請注意，他們在《星際異攻隊2》還是敵對的關係，到了《復仇者聯盟3》壓根沒有見面，這次涅布拉隨著鋼鐵人回到地球，火箭浣熊可能這時才得知葛摩菈可能死了，因此相當惆悵。

【黑寡婦日本找回鷹眼】

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW）

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW）

這幾波預告當中，黑寡婦的頭髮一直是外界討論的焦點。黃色短髮是原本《復仇者聯盟3》的髮型，而紅色長髮應該是在《復仇者聯盟4》長出來的頭髮，回歸原來的酒紅色頭髮，不一定是時光旅行回到初期的髮色。

前面一個畫面從造景可知是個日本庭院，而後面一個畫面先前的預告就有出現，遠方的背景有一座東京鐵塔，其實就是黑寡婦去日本找昔日夥伴鷹眼，希望他能回歸復仇者聯盟，先前預告也有兩人在街頭牽手的畫面可證。

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW）

昔日的鷹眼在《復仇者聯盟3》缺席，原因不明，接連幾次預告看見他變成了「浪人」(Ronin)，頭髮比過往更加俐落，身上也多了刺青，不少網友笑說：「原來缺席的原因是跑去剪頭髮、刺青啊？」

預告前面可見鋼鐵人與小辣椒相聚，而鷹眼的老婆、女兒似乎不見了，可能被薩諾斯彈動手指消失了，或是早在《美國隊長3：英雄內戰》到《復仇者聯盟3：無限之戰》之間就發生了什麼變故。

【索爾找回阿斯嘉人】

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW）

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW）

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW）

另一個惆悵的人是雷神索爾，他背負著阿斯嘉人安全的使命，可是現在另一半人生死未卜，甚至在《復仇者聯盟3：無限之戰》砍錯位子，讓薩諾斯有機會彈動手指，消滅宇宙一半的生命，預告一開始可見他坐在椅子上看來非常惆悵。

不過這個場景疑似是雷神索爾、火箭浣熊、女武神2017年被抓包在《哈利波特》系列電影霍格華茲的取景地「達拉謨教堂（Durham Cathedral）」所拍攝的畫面，由於這個場景並未出現在《復仇者聯盟3》當中（因為兩人前半段幾乎都在外太空），有可能放在《復仇者聯盟4》，從畫面來看應該就是這個場景，也許是雷神索爾、女武神再度重聚的時刻。

▲《復仇者聯盟4：終局之戰》前導預告。

 

▲《復仇者聯盟4：終局之戰》正式預告。

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漫威, 復仇者聯盟, 復仇者聯盟：無限之戰, 復仇者聯盟4

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