《浪姐6》陣容名單流出！　「台3大咖人妻出動」網驚：真的假的

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸競演節目《乘風破浪的姐姐》在2020年播出時，受到熱烈歡迎，一路製作至今已推出五季節目。近來盛傳第六季已經在籌備中，27日更流出陣容名單，其中包括多位「台灣大咖人妻」都已經簽約，掀起網友熱議。

▲《浪姐5》7月才剛播畢。（圖／翻攝自微博）

微博27日瘋傳《乘風2025》（浪姐6）的擬邀名單，且有標註「已簽約」、「確認細節」、「確認行程」等字樣。其中，被標註「已簽約」的台灣女星，包括了林志玲、林依晨、昆凌等；另外，陳喬恩、張芸京、徐佳瑩也都是顯示「已簽約」。

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▲林志玲。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）

▲林依晨。（圖／翻攝自Instagram／linyichen.ariellin）

▲昆凌。（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）

此外，名單中還出現了莫文蔚、楊穎（Angelababy）、文咏珊、張靚穎、宋茜的名字，以及每回都會被寫在名單上的泰國人氣女星平采娜、鄺玲玲。消息引網友紛紛表示「好多姐姐正當紅，去了有失公平吧，現場投票全是她們的粉絲」、「真假喔？陣容可以」，也有人吐槽「每次網傳名單必有宋茜」、「楊穎和文咏珊同台不太可能吧」。

▲▼《浪姐6》網傳名單。（圖／翻攝自微博）