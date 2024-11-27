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52歲「綠葉王」戴耀明被目擊餐廳打工！　日賺1200元：當演員不穩定

圖文／香港01

52歲的TVB知名綠葉演員戴耀明曾參與無數經典電視劇的拍攝，今年更完成了新劇《刑偵12》的拍攝工作。最近有消息指出，戴耀明在「飲食界富二代」張本立（Billy哥）於黃大仙的茶記開工，日前《香港01》獨家捕捉到戴耀明開工情況，甚至拍到他在茶記現場為客人下單、擦桌、洗碗，以及倒垃圾等。戴耀明在接受《香港01》訪問時表示：「不是轉行，因為和Billy哥說過，做演員不是很穩定，近來又有空沒戲拍，他就說不如你去實習（餐飲業）吧！如果沒事做就開間餐廳，學習沖咖啡和奶茶。」

▲▼52歲「綠葉王」戴耀明被目擊餐廳打工。（圖／香港01提供／陳順禎攝）

▲日前《香港01》獨家直擊戴耀明在黃大仙的茶記做服務生。（圖／香港01提供／記者陳順禎攝）

做服務生要服務食客感到尷尬

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談及Billy哥是否曾經懷疑「你是開玩笑的嗎？」他說：「我是認真的！他一開始真的罵（粗口），對員工很認真地教，把自己當成演員去演服務生，我和Billy哥說有什麼直接和我說就行了！不需要特別客氣。」至於現在的工作情況，他說：「我已經開工兩個星期了，上班時間可以很長，一大早五點多就要起床，他們有兩個班次，晚上就要工作到12點多。」被問到最難適應的一點，他坦言：「服務客人，很尷尬，客人問我是否正在拍戲，演員那個心理關口，好像一直做演員做第二職業做服務生，要給客人上叉燒飯感覺很不真實，我自己也很不習慣，通常客人問到我就會尷尬地笑，說幫朋友頂一兩天。」

▲▼52歲「綠葉王」戴耀明被目擊餐廳打工。（圖／香港01提供／陳順禎攝）

▲戴耀明接受訪問時指出「飲食界富二代」張本立（Billy哥）邀請他茶記實習。（圖／香港01提供／記者陳順禎攝）

自爆每日收入只有三百到四百元

談及是否要做侍應補貼家用，他直言：「近來比較少事情做，做演員是不知道，可能下一年沒事做，或者簽很多年約，如果沒事做的時候還想找一門手藝，做第二樣事也可以生存。」至於工作的薪酬，他透露：「我沒有什麼出人工的，據我所知每天大概是三百到四百元（約台幣一千二百至一千六百元）工資，一個星期通常有一天假期，一個月至少回28天，一萬多元一個月。」

▲▼52歲「綠葉王」戴耀明被目擊餐廳打工。（圖／香港01提供／陳順禎攝）

▲戴耀明談論工作薪酬。（圖／香港01提供／記者陳順禎攝）

蹲下洗碗起身覺得頭暈

至於是否要親自洗碗，他說：「都要的！通常我要戴手套洗，這個過程比較熱，環境也很狹窄，之前30多度的時候很難適應，有些爐子在旁邊，我試過蹲在那裡洗，一起身就覺得頭暈。」談到是否有向Billy哥撒嬌提出休息的要求，他坦言：「有的，大家都是老朋友，最主要是要體驗這個過程才會體會得到，做服務生要站10多個小時，每天要走來走去和拿東西是體力勞動，最初幾天就像我們拍戲一樣，但是拍戲很多時候沒鏡頭我們就坐在那裡休息，只有吃飯15分鐘可以休息，所以體力上都很吃力，我問了很多人每天都要走來走去會有職業病，腳會有靜脈曲張。」

▲▼52歲「綠葉王」戴耀明被目擊餐廳打工。（圖／香港01提供／陳順禎攝）

▲戴耀明做服務生親自洗碗。（圖／香港01提供／記者陳順禎攝）

▲▼52歲「綠葉王」戴耀明被目擊餐廳打工。（圖／香港01提供／陳順禎攝）

▲戴耀明指洗碗環境很難適應。（圖／香港01提供／記者陳順禎攝）

送外賣被人認為在拍《東張西望》

至於是否會出現腰酸背痛的情況，他表示：「會的，畢竟我年紀也不小。」被問到是否需要送外賣，他表示：「有時候需要的，因為生意實在太好了，中午飯或者晚市因為員工不多，員工叫我幫忙，送外賣很有趣，人們以為是不是在拍《東張西望》，我說真的是送外賣不是拍戲，最大的關係就是市民怎麼看你？」

▲▼52歲「綠葉王」戴耀明被目擊餐廳打工。（圖／香港01提供／陳順禎攝）

▲戴耀明做服務生一手包辦所有工作。（圖／香港01提供／記者陳順禎攝）

難頂客人不沖廁所

提到過去是否收到小費，他分享：「有一次送外賣53元，就給了60元給我，之後跟我說戴先生不用了，很有趣。」談及是否需要親自上陣洗廁所，他坦言：「那又不需要的，但是比如有時候我們去廁所，客人不沖廁所，然後整個地下到處都是，即使是員工也會不舒服，自己有時候忍不住找些漂白水幫手拖。（是否試過碰到客人的糞便或尿漬）那還沒試過，但有時候客人大便，像免治牛肉飯，也曾經試過一次的經驗，要幫他沖廁所，平時我們進入公廁看到這種環境都會走。」

▲▼52歲「綠葉王」戴耀明被目擊餐廳打工。（圖／香港01提供／陳順禎攝）

▲戴耀明被直擊倒垃圾的畫面。（圖／香港01提供／記者陳順禎攝）

做服務生比在TVB拍戲還辛苦嗎？

被問到做服務生是否會比在TVB拍戲更辛苦，他表示：「看你怎麼看？做演員很多時候都不需要濕手濕腳，享受角色，做完就走人，如果做一個服務生和飲食業的員工，所以很多事情需要很注意，最重要是體力勞動，又要怎樣擦桌和照顧客人，服務生兼顧的事情太多，比起做演員兼顧太多事。」

▲▼52歲「綠葉王」戴耀明被目擊餐廳打工。（圖／香港01提供／陳順禎攝）

▲戴耀明表示做服務生兼顧的事情太多。（圖／香港01提供／記者陳順禎攝）

透露乘坐港鐵上班

被問到是否有計劃和Billy哥合資經營餐廳，他笑言：「有開玩笑地說，說給錢入一點股份，我做這行先問清楚原來燈油火蠟要這麼貴，近期很多餐廳倒閉，我終於知道為什麼，因為實在太不容易做了。」談及上班的交通情況，他表示：「有時候忍不住我也是坐計程車，但通常都是坐港鐵，因為走到港鐵很近，收東西的時候還有港鐵可以坐。」

▲▼52歲「綠葉王」戴耀明被目擊餐廳打工。（圖／香港01提供／陳順禎攝）

▲戴耀明談及上班通常都是坐港鐵。（圖／香港01提供／記者陳順禎攝）

有望與Billy哥一起做DJ

談及與Billy哥最近一起拍攝影片，他表示：「我們就是貪玩去玩，沒想到有個啤酒品牌就叫我們去拍10條8條片，又有得玩又有錢收，兩個叔叔就變成了KOL，臨老才做KOL。」至於工作計劃，他笑說：「我很想和Billy哥一起做DJ，或者問問我們以前的好同事馬浚偉先生在新城做，我們有時開玩笑地說，不如去找馬浚偉談談去做DJ。」

▲▼52歲「綠葉王」戴耀明被目擊餐廳打工。（圖／香港01提供／陳順禎攝）

▲戴耀明工作期間有客人邀請合照。（圖／香港01提供／記者陳順禎攝）

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