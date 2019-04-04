ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

泰劇男神當兵前脫衣驗身！　填真名外洩「億萬富二代」超強家世

▲James Ma是泰劇男神，擁有大批女性粉絲。（圖／翻攝自IG／James Ma）

▲James Ma是泰劇男神，擁有大批女性粉絲。（圖／翻攝自IG／James Ma）

記者陳芊秀／綜合報導

泰國4月進入徵兵季，人氣男星James Ma（詹姆斯馬）放棄延期申請，準備服兵役，日前去現場報到驗身，還接受抽籤，吸引大批粉絲到場關注。他不但脫衣接受檢查，富二代家世也因此曝光，最後抽籤結果更讓全場瘋狂尖叫！

James Ma現年25歲，爸爸是泰國華裔，媽媽是香港人，2013年演出《名門紳士》系列，扮演五少爺爆紅，接著2016年演出《這個平凡男子》的深情醫生，贏得「國民老公」的封號，擁有大批女性粉絲。他戲外攻讀碩士學位，原本可以延期服役，這次放棄申請延期，到徵兵現場排隊報到，脫衣量身高、體重、胸圍，實際數字一一被大聲念出，最後抽籤決定是否確定入伍，沒想到抽到黑籤，等於免服兵役了，現場粉絲尖叫爆棚。

請繼續往下閱讀...

▲▼James Ma到徵兵現場報到，抽到黑籤全場尖叫。（圖／翻攝自YouTube／NineEntertain Official）

▲▼James Ma脫上衣量身高、體重和胸圍。（圖／翻攝自YouTube／NineEntertain Official）

▲▼James Ma到徵兵現場報到，抽到黑籤全場尖叫。（圖／翻攝自YouTube／NineEntertain Official）

▲James Ma放棄延期來報到徵兵，結果抽到黑籤全場尖叫。（圖／翻攝自YouTube／NineEntertain Official）

此外，James Ma以藝名在娛樂圈出道，因為徵兵填寫真實姓氏，超狂家世也跟著曝光。據悉，他被盛傳是億萬家產的繼承人，家族在泰國經營寶石、房地產事業，但是不曾對外透露，被問起此事時，僅認是來自大家族，父母則經營中小企業，媽媽是香港的上班族，入行以來工作全都是靠自己。

▲James Ma是泰劇男神，擁有大批女性粉絲。（圖／翻攝自IG／James Ma）

▲James Ma媽媽是香港人，最近被爆是億萬富二代出身，對此相當低調。（圖／翻攝自IG／James Ma）

▲James Ma當兵報到，吸引日媒關注。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

推薦閱讀

交往小鐘1年「分手原因」首曝光！　茵芙揭他私下真實一面

交往小鐘1年「分手原因」首曝光！　茵芙揭他私下真實一面

等了66集…《炮仔聲》大姊終於登場！　李亮瑾跟「睽違1年的他」成為夫妻

等了66集…《炮仔聲》大姊終於登場！　李亮瑾跟「睽違1年的他」成為夫妻

安妮《玩很大》深V連身泳裝險走光！「18禁畫面流出」網看傻

安妮《玩很大》深V連身泳裝險走光！「18禁畫面流出」網看傻

高中妹便秘5天肚爆痛！　醫看X光嚇傻「這是胎兒的頭」警衛爸衝進來開罵

高中妹便秘5天肚爆痛！　醫看X光嚇傻「這是胎兒的頭」警衛爸衝進來開罵

太妍「單穿內衣自拍」辣翻！破尺度照曝光…網暴動：我不行了

太妍「單穿內衣自拍」辣翻！破尺度照曝光…網暴動：我不行了

Lucy突大哭求救！　隋棠「2句話安撫」網狂推育兒術：這很重要

Lucy突大哭求救！　隋棠「2句話安撫」網狂推育兒術：這很重要

Roy Kim證實散播淫片！教授爸「剩1年退休」道歉：是我的錯

Roy Kim證實散播淫片！教授爸「剩1年退休」道歉：是我的錯

林俊傑打赤膊「轉正面」40萬人全崩潰　釣出香港女神抗議了！

林俊傑打赤膊「轉正面」40萬人全崩潰　釣出香港女神抗議了！

慘遭「補習班家長」臭罵！　阿滴被要求簽切結書…一打開轉頭罵滴妹

慘遭「補習班家長」臭罵！　阿滴被要求簽切結書…一打開轉頭罵滴妹

SISTAR舞弄性感　高衩短裙洩底吸睛

SISTAR舞弄性感　高衩短裙洩底吸睛

黃子佼po來電記錄「一整排全是大咖」！　網驚見「調情訊息」曝真相

黃子佼po來電記錄「一整排全是大咖」！　網驚見「調情訊息」曝真相

女子控「13歲遭強吻硬上」　男星預告自殺證清白..被發現陳屍家中

女子控「13歲遭強吻硬上」　男星預告自殺證清白..被發現陳屍家中

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

交往小鐘1年「分手原因」首曝光！　茵芙揭他私下真實一面

等了66集…《炮仔聲》大姊終於登場！　李亮瑾跟「睽違1年的他」成為夫妻

安妮《玩很大》深V連身泳裝險走光！「18禁畫面流出」網看傻

高中妹便秘5天肚爆痛！　醫看X光嚇傻「這是胎兒的頭」警衛爸衝進來開罵

太妍「單穿內衣自拍」辣翻！破尺度照曝光…網暴動：我不行了

Lucy突大哭求救！　隋棠「2句話安撫」網狂推育兒術：這很重要

Roy Kim證實散播淫片！教授爸「剩1年退休」道歉：是我的錯

林俊傑打赤膊「轉正面」40萬人全崩潰　釣出香港女神抗議了！

慘遭「補習班家長」臭罵！　阿滴被要求簽切結書…一打開轉頭罵滴妹

SISTAR舞弄性感　高衩短裙洩底吸睛

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

James Ma, 泰劇

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 奶茶妹被爆「今晚官宣離婚」　高層私訊外流…京東說話了！
  2. 玉兔爆《黑澀會》造假內幕！　拒演「愛刷卡負債」人設…工作人員：那這集沒妳
  3. 邵庭忍痛推百萬主持　另創網購商機…最大功臣竟是牠！
  4. 孫鵬救子兼護妻　一句「最困難的地方」讓他忍不住哭了
  5. 《權力遊戲》女星紅毯訪到一半！記者看到「龍后」秒轉頭　粉絲氣炸
  6. 泰劇男神當兵前脫衣驗身！　填真名外洩「億萬富二代」超強家世
  7. 陳喬恩兒童節慶生！　燦笑比YA「今天我四歲」Q萌幼齒照曝光
  8. 連俞涵《一千個晚安》憋淚送走爸　曝想辦生前告別式
  9. 李壽根被爆是「車太鉉賭博同夥」　韓媒證實：他也在場！
  10. 黃荷娜躲醫院被揪出逮捕！爆散布不雅影片還要脅被害人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366