泰劇男神當兵前脫衣驗身！　填真名外洩「億萬富二代」超強家世

▲James Ma是泰劇男神，擁有大批女性粉絲。（圖／翻攝自IG／James Ma）

記者陳芊秀／綜合報導

泰國4月進入徵兵季，人氣男星James Ma（詹姆斯馬）放棄延期申請，準備服兵役，日前去現場報到驗身，還接受抽籤，吸引大批粉絲到場關注。他不但脫衣接受檢查，富二代家世也因此曝光，最後抽籤結果更讓全場瘋狂尖叫！

James Ma現年25歲，爸爸是泰國華裔，媽媽是香港人，2013年演出《名門紳士》系列，扮演五少爺爆紅，接著2016年演出《這個平凡男子》的深情醫生，贏得「國民老公」的封號，擁有大批女性粉絲。他戲外攻讀碩士學位，原本可以延期服役，這次放棄申請延期，到徵兵現場排隊報到，脫衣量身高、體重、胸圍，實際數字一一被大聲念出，最後抽籤決定是否確定入伍，沒想到抽到黑籤，等於免服兵役了，現場粉絲尖叫爆棚。

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▲▼James Ma脫上衣量身高、體重和胸圍。（圖／翻攝自YouTube／NineEntertain Official）

▲James Ma放棄延期來報到徵兵，結果抽到黑籤全場尖叫。（圖／翻攝自YouTube／NineEntertain Official）



此外，James Ma以藝名在娛樂圈出道，因為徵兵填寫真實姓氏，超狂家世也跟著曝光。據悉，他被盛傳是億萬家產的繼承人，家族在泰國經營寶石、房地產事業，但是不曾對外透露，被問起此事時，僅認是來自大家族，父母則經營中小企業，媽媽是香港的上班族，入行以來工作全都是靠自己。

▲James Ma媽媽是香港人，最近被爆是億萬富二代出身，對此相當低調。（圖／翻攝自IG／James Ma）

▲James Ma當兵報到，吸引日媒關注。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）