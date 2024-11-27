記者蔡琛儀／台北報導

65歲三金歌王文章身家驚人，新加坡，在北京、上海、紐約、香港、馬來西亞、台北忠孝東路都有置產，他今年9月因急性青光眼動刀，但長期眼睛病痛沒有擊退他求學的動力，日前文章順利取得馬來西亞理工大學的MBA工商管理碩士學位，預計明年繼續去英國進修其他工商管理課程，以實際行動展現「活到老，學到老」的人生信念。

▲文章取得馬來西亞理工大學的MBA工商管理碩士學位。（圖／翰森娛樂提供）

文章不諱言工作又要同時兼顧學業真的很辛苦，有時忙寫畢業論文，一路寫到凌晨四五點；早起上課對文章來說最辛苦，而有時週六商演完，時間都到晚上11、12點，回到飯店還要準備隔天上課教材，不小心弄到兩三點，同樣的模式持續半年以上，且有時要從新加坡到吉隆玻上課，中途一度很想放棄，還有幾度因商演行程，向老師提出早退，讓他直呼這段日子快發瘋。

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文章也會利用零碎時間在機場貴賓室或飛機上犧牲睡眠完成作業，而用英文寫論文更是難忘的歷練，每當想放棄時，文章總會自我安慰「再忍一忍，繼續找方法解決」。

▲文章忙商演之餘，仍抽空完成論文。（圖／翰森娛樂提供）

文章原本預計10月底要第二度動刀，不過由於他擔心無法參加碩士畢業典禮，於是延後到11月29日再進手術房進行左眼手術。經過第一次右眼手術後的經驗，文章整理好自己心態，感到無所畏懼。 至於目前的身體狀況，文章透露右眼視力正逐漸變清晰，「剛開始因眼角膜腫漲而休息在家不出門，盡量不直接接觸陽光」，並在醫生指導下，透過藥物讓症狀得到改善。