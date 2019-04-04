《炮仔聲》惡媳肉體出軌小王！　淋浴被抓包不連戲「指甲變色了」

記者陳芊秀／綜合報導

八點檔《炮仔聲》持續熱播中，有「戲說一姐」封號的陳曉菁演出反派「韻如」，戲裡有好老公陳宇風，卻出軌江宏恩，不倫床戲，以及裸背淋浴場面引爆話題，沒想到有人抓包畫面不連戲，原因是「指甲顏色不一樣了！」

▲《炮仔聲》惡媳韻如出軌，淋浴指甲變色挨批不連戲。（圖／翻攝自YouTube）

陳曉菁扮演豪門二房媳婦，為了力挺丈夫「至文」，暗自爭取家族地位，用盡心機。她見老公對吳婉君扮演的「家雯」心生好感，大吵一架離家，跑去找江宏恩飾演的「宏傑」訴苦，兩人因此發生肉體關係。她回家才發現丈夫早想和好，難過鑄下錯誤，淋浴沖濕身體，也洗不掉內心的愧疚。

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▲韻如懷疑老公至文對家雯有好感，出手打人。（圖／翻攝自YouTube）

▲韻如一氣之下背叛老公，和小王發生關係。（圖／翻攝自YouTube）



因《戲說台灣》為人熟知的陳曉菁，大尺度的裸背畫面也成為焦點，反派演技深獲好評，還有粉絲求導演「不要讓一個美女常常演蕭查某。」

▲韻如和宏傑激吻，指甲還是粉色。（圖／翻攝自YouTube）

▲韻如淋浴時指甲變色。（圖／翻攝自YouTube）

網友此時發現，陳曉菁在淋浴時，指甲突然變深紫色，批評「太扯了」、「台灣本土劇不意外，認真你就輸了」，也有人笑虧「為什麼上床完，指甲也跟著變了」、「辦完事，順便擦了指甲油。」不過也有網友推測，演員可能是使用變色指甲油，「應該就是變色指甲油，遇熱變色，冷卻又會變回來。」

▲網友質疑指甲變色，批評不連戲。（圖／翻攝自YouTube）

▲也有網友推測指甲是變色指甲油，遇熱會變色。（圖／翻攝自YouTube）