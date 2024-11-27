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炎亞綸發聲護愛「感情與性向無關」！不願過度曝光求：給我們空間

記者劉宛欣／綜合報導

藝人炎亞綸最近開始復出於螢光幕前，並且重新活躍在各大社群平台上，先前在七夕宣傳新戲播出時，也大方認了戀愛中的消息。稍早他透過臉書發文，談起想保護戀情的決心，也似乎是在對近日被周刊拍到兩人互動給出正面回應。

▲炎亞綸表達想要保護戀愛對象的決心。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）

▲炎亞綸表達想要保護戀愛對象的決心。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）

炎亞綸27日在臉書發文談起了與伴侶的感情，表示：「對於我的感情狀態，其實我一直選擇安靜地保護它。」一開始是不希望彼此受傷，後來則是認為感情不需要與外界分享，也想避免不必要的關注，他有感而發地說「這段關係始終在我們之間，被細心地守護著」，先前之所以認愛，是因為對方是支持自己的力量，一方面也希望讓關心他狀態的朋友們放心。

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除此之外，炎亞綸不希望另一半被過度打擾，他表示「我希望這份分享暫時這樣就好，因為在如今的平權時代，我不想再為此錦上添花，愛本應該是自然而然的，而不是需要宣示的」，他也提及感情與性向無關，他樂於分享自己在感情中的成長與轉變，但不希望向外界表達關於感情的立場，他感性表示「我更希望這段感情是淡淡的、柔軟的，甚至可以被視為日常生活中最自然的一部分，因為愛的存在不應該挑起社會的過多關注，反而是讓社會更加包容與和諧的一份力量」。

▲炎亞綸表達想要保護戀愛對象的決心。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）

▲炎亞綸貼文。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）

炎亞綸強調「我很幸福，因為有一個人陪在我身邊」，他希望自己簡單向大眾分享喜悅，能帶給其他人勇氣去追求愛情，他也重申立場「但我更希望這份感情不被過度關注，今天無論媒體拍到的是否為我的另外一半，他還未準備好向家人分享更多細節。」希望外界、媒體都能給予空間「愛情的美好，來自於彼此的珍惜與尊重，而我也希望我的選擇能夠被尊重」。

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