陳傑憲帥到AKIRA也讚爆！　曝台日大戰與林志玲互動...一句話閃瞎

記者蔡琛儀／台北報導

「國民姐夫」AKIRA（黑澤良平）今（27日）以老闆身份，率領旗下藝人橘KENCHI來台推廣日本福井市美食，日前剛落幕的世界棒球12強賽，台灣擊敗日本奪下冠軍，也終止日本隊的27連勝紀錄，AKIRA坦言有關注，在工作移動時都會趁機用手機看直播賽事，或是回看精彩片段，覺得非常感動，也不會因為日本輸球而覺得可惜，「有感受到選手對棒球的熱情，很想給所有球員很大的掌聲。」

▲▼AKIRA表示知道陳傑憲，對於他愛家又帥氣的形象大為欣賞。（圖／記者黃克翔攝、記者湯興漢攝）

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本次「台灣隊長」陳傑憲再次爆紅，AKIRA說知道陳傑憲是誰，陳傑憲帥氣又愛妻愛兒的形象深植人心，也樹下愛家好男人的標準，對此，AKIRA說不會覺得有壓力，「看到他愛妻又帥又會打球，是值得開心的事，很溫暖，可以從他重視家庭老婆的事情得到正能量，透過這樣的賽事不僅能看到球賽，也能看到球員私下人性面的一部分。」笑說：「不會因此煩惱，反而希望從這樣的球員身上得到正能量，能夠更加幸福。」

不過許多台日情侶分享，因為這次棒球賽和另一半起爭執，和老婆林志玲是否也發生一樣的狀況？AKIRA笑說：「託大家的福，這件事沒有發生，謝謝你們擔心，現在非常幸福。」無預警又放了一顆閃光彈。他也甜蜜透露，以前有試著給兒子玩球，結果兒子毫無興趣，如今2歲多的兒子終於開始會投球，「因為太愛兒子，看到兒子投球就想說，希望他未來可以成為大谷選手（指大谷翔平）。」

▲AKIRA率領旗下藝人橘KENCHI（左）來台推廣日本福井市美食。（圖／記者黃克翔攝）

而橘KENCHI也說，人在日本時會為日本隊加油，在台灣就幫台灣隊打氣，若之後台灣有邀請他來開球，他一定會義不容辭飛到台灣，「之前參加明星賽是以棒球隊身份站在東京巨蛋，很新鮮，當時又是教練，很印象深刻，少年有棒球夢的感覺原來是這樣。」