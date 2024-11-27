好友力挺賈永婕「女明星不做跑去做俠女」！　怒批爆料：瞎扯可笑

記者劉宛欣／綜合報導

台北101董事長賈永婕27日中午開直播反擊外界爆料，她被指控不當開除員工以及公器私用等，期間一度情緒失控，哽咽淚崩，說到疫情期募捐物資遭指有私心，更是激動反擊「為什麼這樣子說呢？」，對此，有「公關女強人」之稱的岳啟儒稍早也透過臉書替好友發聲，表示「我就喜歡她的破格與正義感」。

▲賈永婕一一回應周刊報導。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

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岳啟儒27日在臉書發文，力挺賈永婕在擔任台北101董事長後的努力與成就，她感嘆許多人對賈永婕的刻板印象，認為明星或外型亮眼的女性不懂經營管理，但賈永婕用行動顛覆了這些偏見。岳啟儒指出，賈永婕上任短短兩個月，就讓101的國際品牌能見度和業績大幅提升，「傻白甜大花瓶怎麼可以這麼能幹？」讓不少人對她刮目相看。

岳啟儒表示，過去許多人認為擔任101董事長是一個輕鬆的職位，只需剪綵、與名流喝下午茶，享受光環即可。但賈永婕卻展現出衝勁十足的一面，不僅積極爭取贊助，還自掏腰包支持活動。她還提及近日中華隊在世界棒球12強賽奪冠「十家點燈的企業在冠軍未定前就已贊助」，並笑稱賈永婕是「101的超級業務員」，不少企業好友都怕接到賈永婕的電話，因為總是會被說服共襄盛舉。

▲岳啟儒不忍心好友被誤解，發文力挺。（圖／翻攝自岳啟儒臉書）

岳啟儒在貼文中也提到，富人從事公益常被質疑動機，這次賈永婕之所以遭受批評，並非做錯事，而是「做了太多好事」，讓批評者無從下手，只能無端猜測她「別有居心」。她更直言，長期處於舒適圈的組織，突然遇到像賈永婕這樣積極作為的領導者，難免會有反彈和怨言，但這些抱怨顯得「既可笑又薄弱」。

認識賈永婕超過20年的岳啟儒，用「她真的很有毛病」形容好友，幽默點出她放棄輕鬆當明星的生活不過，選擇成為「俠女」。她讚賞賈永婕勇於打破框架、不畏外界質疑，並用「正直與良善」的行事風格，成為社會的榜樣。岳啟儒感性地說：「這社會不就需要這樣的人，破除鄉愿打破框架，以正直良善來行事做大家的榜樣，我們才會覺得這個社會有希望。」文末還標記「我朋友我驕傲」。賈永婕看完文章相當感動，留言表示「煩耶⋯我又要哭了啦」。