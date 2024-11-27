李李仁曝棒球淵源！曾是「兄弟象企業員工」　親吐《周處》續集真相

記者蕭采薇／台北報導

2024年金片子大賽27日舉辦頒獎典禮，莊凱勛以短片《朋友順啦》拿下本屆「最佳男演員」，評審之一的李李仁與有榮焉說：「我有投他一票！」他近日也瘋棒球，更透露自己和職棒有些淵源，原來他剛出道時的唱片公司，母企業就是兄弟飯店，當年和職棒元老的球隊「兄弟象」可說是一家親。

▲2024金片子大賽頒獎典禮，（左起）評審廖慶松、黃文英、侯季然、李李仁、黃綺琳。（圖／記者林敬旻攝）

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李李仁擔任評審，平均每天要花5小時看入圍影片，看到眼睛發痠。不過他仍抽空與妻女一同看世界12強棒球賽，直言看到台灣拿下冠軍那刻落淚，更在現場大聲疾呼：「我好感動，我們也來拍棒球電影吧！」

李李仁透露當年和兄弟象是同一家公司，但也坦言，比較偏「國家隊」的球迷。但他的確熱愛棒球，私下常帶家人去大魯閣打擊場打球，李李仁先前有貼出和女兒「荳荳」投接球的影片，他自豪喊：「差我一點。」

而先前傳出陶晶瑩因不滿王陽明失言喊「娘砲」，雙方因而鬧翻，但最近王陽明已曬出3人合照，強調感情依舊好，至於未來是否會約王陽明去打棒球，李李仁立刻回應：「當然好啊！」而近日傳出《周處除三害》將拍攝續集，李李仁說：「應該不是續集，是黃精甫導演要拍攝新作品。」至於有沒有受邀演出？李李仁語帶保留的說：「好像有，但還沒開始，還在籌備階段。」

▲莊凱勛以《朋友順啦》奪最佳男演員獎。（圖／記者林敬旻攝）

而莊凱勛這回在《朋友順啦》飾演工人，他自招當地沒戲拍的時候也在工地打工過，「我很會綁鋼筋，但我們導演更厲害，他還有考到水電工執照，是真的專業。」莊凱勛並爆料自己因為太喜歡劇本，願意 無酬演出，「因為這真的是非常好的電影。」