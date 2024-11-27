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林昱珉高中怒吼對手被嘲諷　亮哲「實力一部份」力挺：後來才明白

記者蔡宜芳／綜合報導

近日全台沉浸於中華隊在2024世界棒球12強賽中奪冠的喜悅中，中華隊英雄們的過去也受到各界討論。男星亮哲27日透露，自己也惡補了英雄們的資訊，對於林昱珉在穀保家商時期拿下勝利時的怒吼及眼神印象深刻，也勾起了自己一些過去的回憶。

▲▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲林昱珉此次代表台灣出戰12強賽圈了不少粉。（圖／記者李毓康攝）

亮哲分享了自己在排球隊時的經歷，他表示每次比賽，總會遇到一些氣勢凌人的對手，這些對手用眼神就能讓人感到壓力，「那個時候總想著對方到底在兇什麼，不過就是打個球。」後來才明白這是「求勝意志」，除了球技，更有一種必須贏下比賽的精神，「只要不是用不正當的語言來攻擊對方。這！就是實力的一部分！（垃圾話是另外一個境界，在此不談論）」

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亮哲認為，並非每個運動員都需要用這種方式來震懾對手，如果不認同這種方式，那就要學會心如止水，以更強大的實力來對抗對手。他坦言，年輕時不明白這個道理，因此無法成為頂級選手，「上了年紀，換了心境，看懂了很多事情，如果在球場上你不想被對方吼，那就烙實力讓他閉嘴，不要再用烙人的方式了（影片很多這種）。」

▲▼林昱珉高中怒吼對手被嘲諷　亮哲「實力一部份」力挺：後來才明白。（圖／翻攝自Facebook／亮哲。遊。藝）

▲▼亮哲分享對於林昱珉高中時期怒吼對手的看法。（圖／翻攝自Facebook／亮哲。遊。藝）

▲▼林昱珉高中怒吼對手被嘲諷　亮哲「實力一部份」力挺：後來才明白。（圖／翻攝自Facebook／亮哲。遊。藝）

事實上，林昱珉在穀保家商打球時，曾因在贏球後朝對手休息室怒吼、怒瞪引發熱議，還被網友嘲諷是「怒吼哥」。如今林昱珉榮譽歸國，該片段再次掀起關注，對此，知名球評王翊亘發文指出，穀保家商的蔡明堂董事長有解釋，當初林昱珉是因為被對手先行挑釁、人身攻擊，最後才會透過吼叫發洩情緒。

王翊亘也認為林昱珉心理素質強大，「就算林昱珉從小為了旅外，做了很多的努力，語言也好、實力也好、適應環境快速也好，畢竟跟日本職棒成功拿著大聯盟合約的日本球員不一樣，台灣球員是一步一步慢慢爬起來，除了能力真的需要一點強悍。」

【亮哲全文】

因爲我們得了世界冠軍，最近網路上佈滿了台灣英雄的消息，也惡補了好多的英雄資訊！
當大部分人都在談論國民老公 #陳傑憲 時，其實「玉米」在穀保家商時期拿下勝利的這個怒吼、那個眼神，讓我印象深刻，也勾起了某些回憶！
以前在球隊（排球不是棒球隊）的時候，每次出去比賽，總是會遇到幾個很「兇」的對手，實力堅強、氣勢凌人，用眼神就可以殺死你
那個時候總想著對方到底在兇什麼，不過就是打個球，後來我才知道，這叫做「求勝意志」，除了球技，還有不得不贏下來的精神，只要不是用不正當的語言來攻擊對方。
這！就是實力的一部分！（垃圾話是另外一個境界，在此不談論）
雖然在運動員的世界之巔，不是每個人都需要用這樣的方式震懾對手，但如果你不認同這樣的方式，那就學會心如止水，用更堅強的實力來跟他對抗！
以前的我，不明白這個道理，也就成為不了這樣的頂級選手！
上了年紀，換了心境，看懂了很多事情，如果在球場上你不想被對方吼，那就烙實力讓他閉嘴，不要再用烙人的方式了（影片很多這種）
如果不想聽到那句「跨哩洗咧ㄌㄨㄚ拗造！」，那就多練跑吧
#玉米
#林昱珉
#棒球

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世界12強棒球賽, 台日大戰, 林昱珉, 亮哲

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