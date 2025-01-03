樂團主唱跨年搭台墜亡　主持人Lulu向舞台鞠躬致哀：發生遺憾的事

記者蔡宜芳／綜合報導

台北市政府跨年晚會舞台搭建時發生工安事故，負責燈光工程的樂團主唱阿利克（Lawai Arik）從20米高處墜落身亡。而台北跨年晚會主持人Lulu（黃路梓茵）其實在活動結束後，曾於貼文中提及此事，也曬出向舞台鞠躬的照片。

▲阿利克在去年12月25日搭建跨年舞台燈光時墜落身亡。（圖／翻攝自Instagram／lawai.arik）

Lulu 1日在社群的貼文中，最後曬出一張主持群向舞台鞠躬的照片，以及燈光的仰視照，配文表示：「最後的一張謝幕我們要感謝我們所站著的舞台，過程中發生了遺憾的事情，想對這一位無名英雄致意。也謝謝祂跟所有辛苦的大家，有你們的前置才有今天我們安全無虞的舞台表演。」對阿利克的離開表達哀悼之意。

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▲Lulu 1日曾在PO文中致哀。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

阿利克與友人聯手創辦「Wild Tree Lab 野樹實驗」，他的朋友2日透過粉絲專頁發文指出，阿利克在墜落後立刻沒了呼吸和心跳，屬於重大工安事故，「該停工的卻能夠在24小時內完成勞檢申請復工，並被核准施工，但相關部門卻跟家屬說勞檢報告需要三十天？」

野樹實驗也透露，阿利克的親友們在靈堂看著跨年活動，內心五味雜陳，尤其當看到跨年活動主持人感謝舞台團隊時，更是難以接受，「請問我的朋友，還有他的家人呢？廠商至今沒有給家屬一個交代。以後的聖誕節跟跨年對親友都是痛。」