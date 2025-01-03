快訊／李玉璽脫單！認愛「張兆志前妻」許允樂　公司證實：給予祝福

記者吳睿慈／台北報導

歌手李玉璽過去曾與溫妮有過一段情，但感情後來告吹，他近期爆出與大6歲的許允樂因舞台劇《婚內失戀》擦出火花，兩人日前分別在IG曬出遊照，背景竟都是在香港郵輪，被眼尖的網友發現「關係不一般」，稍早，經紀公司證實「兩人近期才交往」，低調煲愛。

▲李玉璽認愛「張兆志前妻」許允樂。（圖／晴空鳥提供、翻攝自許允樂IG）



李玉璽與許允樂因舞台劇《婚內失戀》擦出火花，兩人近日不約而同在社群帳號貼出香港郵輪照，引起粉絲注目，據了解，兩人對於這段感情相當低調，但已在業界傳開。稍早，李玉璽經紀公司晴空鳥回應：「兩人近期才交往，正常交往公司都給予祝福，其餘藝人私事不回應。」

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37歲女星許允樂去（2023）年底和「愛情專家」張兆志官宣離婚，結束6年婚，2人因對生子這件事沒有共識，許允樂想要小孩，張兆志卻無此規劃，因而無法繼續走下去。

▲許允樂2023年宣布離婚。（圖／翻攝自許允樂IG）



許允樂恢單1年多，再度爆出新戀情，新對象李玉璽的經紀公司給予祝福，粉絲同樣又驚又喜。李玉璽則是和網紅溫妮交往最為人熟知，兩人在2019年分手，之後他曾被拍到在街頭和被稱為「小Hebe」的女友互動親暱，2022年亦表示彼此交往兩年已分手。兩人各自單身了一段時間，現在被找到疑似交往中的證據，大方承認新戀情。