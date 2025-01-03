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北市跨年工安事故「死者是樂團主唱」！　友慟喊：家屬想知道原因

記者蔡宜芳／綜合報導

台北市政府跨年晚會在去年12月25日驚傳工人墜落身亡，而死者身份如今曝光，被證實是樂團「救贖方舟」的36歲主唱阿利克（Lawai Arik）。他的友人2日也公開發聲，提出幾點質疑，希望外界能夠關注阿利克的事故。

▲▼北市跨年工安事故「死者是樂團主唱」。（圖／翻攝自Instagram／lawai.arik）

▲救贖方舟主唱阿利克因工安事故身亡。（圖／翻攝自Instagram／lawai.arik）

粉絲專頁「Wild Tree Lab 野樹實驗」2日發文指出，阿利克在當天進行燈光架設工作時，雖然戴著安全帽並穿著防護裝置，但仍從約15至20米高處墜落，「人當場沒了呼吸沒了心跳，重大工安事故，該停工的卻能夠在24小時內完成勞檢申請復工，並被核准施工，但相關部門卻跟家屬說勞檢報告需要三十天？」

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野樹實驗透露，阿利克的親友們在靈堂看著跨年活動，內心五味雜陳，尤其當看到跨年活動主持人感謝舞台團隊時，更是難以接受，「請問我的朋友，還有他的家人呢？廠商至今沒有給家屬一個交代。以後的聖誕節跟跨年對親友都是痛。」野樹實驗表示，阿利克並未擁有應有的強制保險，而負責的廠商至今也未給家屬一個交代，「家人們想要知道的是發生的原因。希望台灣能夠落實施工安全防護，不要再有人因此受傷或失去性命。」

外送用▲▼北市跨年工安事故「死者是樂團主唱」。（圖／翻攝自Facebook／Wild Tree Lab 野樹實驗）

▲阿利克從事舞台燈光工程已有十年經驗。（圖／翻攝自Facebook／Wild Tree Lab 野樹實驗）

而救贖方舟的官方帳號日前也PO文悼念，表示2024年的聖誕節特別不一樣，「不是因為特別做了什麼或是看了什麼特別的聖誕廣場…而是我們的主唱 阿利克 給了我們以及各位一個很厚重的大禮。相信收到禮物的你們一定很驚訝與不捨！我們也一樣…」官方宣佈16日的演出會照常舉行，「即便他送完禮物了，我們還是希望可以完成這次的演出。想來掉念的朋友們可以一同參與這次的演出！讓他看看聽聽你們的尖叫聲。如果你哭也沒關係，他會笑你而已～」

▲▼北市跨年工安事故「死者是樂團主唱」。（圖／翻攝自Instagram／ark_of_redemption）

▲救贖方舟宣佈16日演出正常舉行。（圖／翻攝自Instagram／ark_of_redemption）

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跨年, 工安事故, 阿利克, 救贖方舟, LawaiArik

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