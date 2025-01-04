11人女團「畢業4年全體重聚」！　萬人狂讚湧入：終於等到

記者張筱涵／綜合報導

大陸女子偶像團體「火箭少女101」自2020年畢業解散後，時隔4年多首次全員合體，這一消息引發粉絲熱烈討論。

▲火箭少女101重聚。（圖／翻攝自微博／Yamy_郭穎）



郭穎於2025年1月3日通過微博曬出團體11人重聚的合照，並簡短配文「集合完畢！」瞬間吸引破萬讚及6000多則留言，照片中的她們在輕鬆愉快的氛圍中擺出各種可愛的表情和手勢，笑容洋溢，散發著濃濃的友誼和青春活力，讓人感受到她們彼此之間的深厚情感，也勾起了粉絲對這個限定團體的美好回憶。

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事實上，火箭少女101於2018年6月23日從節目《創造101》中選出成團，成員包括孟美岐、吳宣儀、楊超越、段奧娟、Yamy、賴美雲、張紫寧、Sunnee、李紫婷、傅菁及徐夢潔。火箭少女101僅存續兩年，並於2020年6月23日正式解散，此次全員重聚，也是繼畢業後首次完整現身，對粉絲而言意義非凡。

▲火箭少女101於2020年畢業解散。（圖／翻攝自微博／火箭少女101官博）



照片曝光後，粉絲紛紛湧入留言表達激動之情，「好久不見！終於等到妳們重聚，感動到哭」、「爺青回，11位女孩的友情讓人動容」、「期待明天見到妳們更多的驚喜」。