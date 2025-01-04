陸男星爆偷吃女友閨蜜拍性愛片！　再掀「摳門假人設」：捐款只給47元

記者田暐瑋／綜合報導

48歲大陸演員張頌文因電視劇《狂飆》爆紅，近期接連陷入爭議，女星姜塵因爆料曾遭「男星前男友」家暴、偷吃閨密，甚至拍下性愛影片，外界根據線索猜測是他。如今又傳出他賣弄假人設，假意做公益，其實卻非常摳門，再度引發討論。

▲姜塵爆料遭演員男友家暴，外界質疑是張頌文。（圖／翻攝自微博）



張頌文因為姜塵的爆料陷入爭議，過往的公益行為也被起底，網友發現他雖多次呼籲捐款，但每筆金額僅10元人民幣（約47元台幣），累計200次總額不過2000元人民幣（約9400元台幣），遭批「超級摳門」。此外，有粉絲指出張頌文疑似在小紅書擁有一個小號，內容充滿大男人主義言論，並顯得十分自大，小號頭像用的是他在《狂飆》中與女演員高葉合作的嘴唇照片，讓外界對他的真實個性產生質疑。

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▲姜塵爆料遭演員男友家暴，外界質疑是張頌文。（圖／翻攝自微博）



然而，張頌文的好友及合作導演高群書則力挺他，大讚他是「難得一見的好人、好演員」、「時間會驗證一切，張頌文值得」。姜塵日前的爆料指出，曾和一名男明星交往，對方形象溫文儒雅，外界稱其為「老師」，來自廣東、經紀人是香港人，符合張頌文的背景特徵，當網友直接詢問是否為張頌文時，姜塵僅回應「不是文生」，未否認相關猜測，而張頌文至今未回應，引發更多揣測。