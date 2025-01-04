金秀賢被安排「站C位」嚇歪！全身抗拒退超遠　網狂按重播：影片有魔性

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男神金秀賢日前前往泰國出席AAA頒獎典禮，他在場上自帶喜感，採訪時低調退場被主持人張員瑛喚回來，又在得獎時找不到得獎人，各種反應讓觀眾笑到彎腰。主辦近日加碼釋出幕後花絮，他抗拒站C位，把位置讓給後輩後，突然又默默地越退越遠，全程被官方鏡頭拍下來，粉絲笑虧「沒看過這麼無害的人」、「太好笑了」。

▲▼金秀賢被安排站C位嚇歪，全身都在抗拒。（圖／翻攝自AAA YouTube）



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金秀賢身為AAA頒獎典禮當天最大咖，所有藝人上台合照時，主持人成韓彬請他往中間移動，他卻慌張不已，不斷搖手婉拒，並請主持人往中間站，最後他乾脆把中間位置讓給後輩，親切地與後輩聊著天，自己默默地往遠方走、靠退越遠。

爆笑的是，金秀賢一路倒退，甚至已經站到隊伍最尾端，期間還不忘與後輩歌手打招呼問候，這段畫面被官方貼上網，令觀眾看到大笑「他的傻萌都沒變」、「還是一樣可愛」、「真心不想站C位」、「人品真好」。

▲▼金秀賢後來默默退超遠。（圖／翻攝自金秀賢IG、AAA YouTube）



金秀賢呆萌性格圈粉十足，當天頒獎典禮還有其他花絮曝光，其中一段，邊佑錫在《背著善宰跑》裡飾演的樂團「Eclipse」得獎，他當下並不知道得獎人就是邊佑錫，傻傻地站起來尋找主人公，全程同樣被拍下來，傻萌模樣成為當晚最大亮點。

金秀賢站C位很慌張影片請點我