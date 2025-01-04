郭靜爆痛失摯愛　在張惠妹演唱會「哭到面紙變面膜」心痛內情曝光

記者蔡琛儀／台北報導

出了名愛貓的郭靜家中養了3隻貓，沒想到日前其中一隻因腎臟病離世，讓她相當難過，愛貓送醫當天還剛好是她去大巨蛋看阿妹演唱會的時候，郭靜提到這是她第一次經歷寵物的生離死別，後來在聽到阿妹與許郁瑛演繹的〈身後〉，讓她再也忍不住而潰堤，眼淚不斷直流。

▲剛喪貓的郭靜看到小黑貓很興奮。（圖／天主教博愛基金會提供）

郭靜說：「因為眼淚就是止不住，當下真的是把面紙直接當面膜敷在臉上了！」身旁的工作人員也苦笑表示大家聽阿妹是嗨跳〈三天三夜〉，郭靜可能是把三年份的眼淚都流光了，十分心疼她。

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而近日郭靜擔任天主教博愛基金會「教育關懷站 共餐募款計畫」的「請客大使」，邀請大家一起響應「請客捐」，從切菜、備料到烹調全程參與，菜單中有一道越南炸春捲是來自廚房葉阿姨的拿手菜，郭靜請教葉阿姨包春捲的細節，卻因為其中食材米線的量包太多快炸開，郭靜包的春捲明顯比其他的春捲長很多，被廚房阿姨打趣地吐槽:「包太多了啦！」而後順利完成晚餐之後，郭靜也為現場每位孩子打菜，將她滿滿的的愛心送到孩子面前。

▲郭靜學包春捲。（圖／天主教博愛基金會提供）

郭靜坦言還沒見到這些孩子前有點小緊張，想像的畫面可能是他們比較怕生或害羞一點的樣子，而坐下來與侯發德神父及孩子們共同用餐時，孩子們逐漸敞開心房跟郭靜互動，有人介紹自己的書包圖案、有人講起自己愛看的卡通等，氣氛十分溫馨。而此次與博愛基金會的孩子們互動也讓郭靜感性表示：「吃飯是我們最放鬆的時刻，相信他們也透過關懷站共餐的過程交到了好朋友，希望他們能感受到更多的愛跟關懷，繼續認真學習、找到自己想做的事情！」