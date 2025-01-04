魏蔓突曬「燦笑孕肚對鏡自拍」！　粉絲急喊恭喜才見真相

記者張筱涵／綜合報導

藝人魏蔓今（4日）在Instagram分享了主演大愛劇場《血拾人生》的幕後花絮，挺著孕肚的她多張照片一曝光，嚇得粉絲驚呼「我想說這孕婦也太大膽」、「差點以為真的」。

▲魏蔓對鏡自拍嚇到粉絲。（圖／翻攝自Instagram／weiman_the_real_one）



魏蔓今天更新Instagram貼文，第一張照片就是她挺著假孕肚的對鏡自拍，讓一開始只看到照片的粉絲連連驚呼「還以為是真的～嚇一跳」、「我想說我錯過了什麼」、「差點要說恭喜了想說有沒有這麼漂亮的媽媽啦」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其實，魏蔓透露這是拍攝戲劇《血拾人生》期間的照片和影片側拍：「一些婚紗、大肚子、亞倪做試管自己打針的瘀青，等幕後花絮。」貼文最後影片可見，專業化妝師細心調色、打磨這個精緻的矽膠孕肚，真實感十足，完美還原了懷孕女性的身形。

▲▼化妝師細心畫孕肚。（圖／翻攝自Instagram／weiman_the_real_one）



此外，魏蔓也拍攝了多張「孕婦造型」的定裝照，穿著清新簡約的服裝搭配假孕肚，展現出母愛洋溢的氛圍，並與劇中搭檔合影，呈現親密互動的溫馨畫面。這些花絮照片讓觀眾更進一步感受到幕後製作的用心與細膩，成功吸引戲迷的關注。

▲魏蔓曝光拍攝《血拾人生》的花絮。（圖／翻攝自Instagram／weiman_the_real_one）